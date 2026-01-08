Sorpresa y enojo en Alianza Lima a días de un amistoso internacional clave. El cuadro blanquiazul enfrentará a Independiente de Argentina este sábado 10 de enero por la Serie Río de la Plata, pero el partido llega envuelto en polémica.

La noticia cayó mal en La Victoria. Alianza Lima esperaba medirse ante un Independiente con mayoría de titulares, considerando la jerarquía del rival, el contexto internacional del torneo y la expectativa generada entre los hinchas. La decisión del ‘Rojo’, que alineará suplentes y juveniles, fue tomada como una falta de consideración deportiva.

Desde el lado argentino, la postura apunta a priorizar la preparación interna, dar rodaje a juveniles y evitar riesgos físicos con sus principales figuras. Sin embargo, ese argumento no calmó el fastidio del club del técnico Pablo Guede, que entiende que el valor del amistoso se diluye si el rival no compite con su mejor versión.

Para Alianza Lima, el partido no es uno más. El equipo de Pablo Guede busca ritmo, exigencia real y mediciones claras de cara a la temporada 2026. Enfrentar a un Independiente alternativo limita el análisis táctico y reduce el impacto internacional del encuentro.

Independiente jugará ante Alianza Lima con suplentes. (Foto: X)

Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata

Ahora, Alianza Lima intentará sacar provecho desde lo propio, mientras queda instalada la polémica: un amistoso internacional pierde peso cuando uno de los protagonistas no lo toma con la seriedad esperada.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima vs. Independiente juegan este sábado 10 de enero desde las 8:00 PM por la Serie Río de La Plata.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata?

El partido entre Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+.

Datos claves

Alianza Lima enfrentará a Independiente este 10 de enero por la Serie Río de la Plata.

Independiente alineará suplentes y juveniles, decisión que generó molestia en el cuadro blanquiazul.

El equipo de Pablo Guede busca preparación en Uruguay de cara a la temporada 2026.

