Alianza Lima perdería el fichaje pedido por Pablo Guede ante un gigante sudamericano

Futbolista buscado por Alianza Lima estaría siendo ahora una duda. Porque también lo quiere un gigante sudamericano como su fichaje estrella.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Este refuerzo no vendría a Alianza Lima por un gigante sudamericano.
Este refuerzo no vendría a Alianza Lima por un gigante sudamericano.

La planificación de Alianza Lima para la temporada 2026, marcada por la llegada de Pablo Guede como nuevo DT, enfrenta un obstáculo considerable. El defensor chileno Nicolás Díaz era el objetivo principal para reforzar la zaga, una incorporación que Guede buscaba concretar apelando a su relación previa con el jugador. No obstante, un competidor de gran peso continental ha irrumpido en escena: Colo Colo, de Chile.

Alianza Lima perdería a su refuerzo confirmado

El gigante “albo”, dirigido por Fernando “El Tano” Ortiz, ha manifestado un fuerte interés en el mismo futbolista, según reportes del medio chileno 24 Horas. Colo Colo busca urgentemente renovar su línea defensiva y Díaz, que pertenece a Xolos de Tijuana y juega cedido en el Club Puebla, encaja a la perfección en el perfil solicitado por Ortiz, quien conoce bien el mercado mexicano. Esta situación ha puesto al club blanquiazul en máxima alerta, obligándolo a competir contra el poderío histórico y económico del equipo chileno.

Nicolas Diaz jugando esta temporada en Puebla de la Liga MX. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Nicolas Diaz jugando esta temporada en Puebla de la Liga MX. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

El atractivo de Nicolás Díaz reside en su gran versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como central zurdo como lateral izquierdo, una polifuncionalidad que lo hacía la pieza angular en el esquema de Pablo Guede. Sin embargo, la posibilidad de que Díaz regrese a su país para jugar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica es un argumento poderoso y difícil de contrarrestar para la administración íntima.

Colo Colo quiere quitarle el refuerzo

Actualmente, el entorno del jugador evalúa ambas ofertas. Mientras Alianza Lima apuesta a la confianza con Guede, Colo Colo presenta como carta fuerte el proyecto deportivo liderado por “El Tano” Ortiz. El técnico chileno ha solicitado explícitamente a su directiva realizar un esfuerzo para concretar el fichaje, generando gran incertidumbre entre los hinchas victorianos que veían en Díaz al líder defensivo que el equipo necesitaba.

El tiempo apremia para Alianza Lima. Perder a Díaz forzaría a activar un “Plan B” en un mercado cada vez más limitado. La directiva peruana debe decidir con rapidez si presenta una contraoferta económica sustancial o si da por perdida la batalla ante el conjunto chileno. La presión de Guede por tener a sus refuerzos antes del inicio de la pretemporada añade tensión a las negociaciones.

Alianza Lima debe apurar la decisión final

El desenlace de esta pugna marcará el tono del mercado de pases para Alianza Lima. De concretarse el fichaje de Nicolás Díaz por Colo Colo, el club peruano habrá sufrido su primer revés importante del 2026 antes de que inicie la acción en el campo. Por ahora, el defensor chileno se inclina más por Santiago que por Lima, dejando a Pablo Guede ante la difícil tarea de encontrar un reemplazo de jerarquía similar.

DATOS CLAVE

  • El defensa Nicolás Díaz es el objetivo principal del DT Pablo Guede para 2026.
  • Colo Colo, dirigido por Fernando Ortiz, compite con Alianza Lima por el fichaje del jugador.
  • El futbolista pertenece a Xolos de Tijuana y actualmente juega cedido en el Club Puebla.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
