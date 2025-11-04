Alianza Lima piensa invertir en grande y busca exdelantero campeón con Racing Club

Alianza Lima busca dar un golpe en el mercado de la Liga 1 con la llegada de un exatacante de Racing Club, campeón en Argentina y con trayectoria internacional. El club peruano sorprende a todos con el perfil del delantero que tiene en la mira para reforzar su ofensiva en 2026.

Y es que luego de tener a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, y pensando que ambos van a continuar, Alianza Lima los contempla como suplentes de un exatacante que tuvo pasado en Racing Club.

Así pues, el periodista Gabriel Pacheco confirmó que Alianza Lima va por Maximiliano Romero, exdelantero de Racing Club, con pasado en Europa y que también supo estar en Champions League.

Gabriel Pacheco confirmó el interés de Alianza Lima por Maximiliano Romero: “Uno de los delanteros que figura entre las opciones de Alianza Lima es Maximiliano Romero (26), atacante argentino de 1.80 m, ex compañero de Paolo Guerrero en Racing Club, con trayectoria en Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors y actualmente en O’Higgins de Chile”.

Maximiliano Romero festejando su gol con Racing. (Foto: Racing Club)

¿Maximiliano Romero jugará en Alianza Lima?

Maximiliano Romero es un delantero argentino de 26 años, que actualmente juega en O’Higgins de Chile. Anteriormente mostró su fútbol en Argentinos Juniors y Racing Club. Además, también estuvo en Europa en el PSV.

ver también Hernán Barcos se cansó de esperar a Alianza Lima y puso fecha límite para su renovación

Maximiliano Romero podría llegar a Alianza Lima pues el cuadro íntimo necesita un delantero para que sea el titular sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. No hay que olvidar que Romero fue campeón con Racing Club en el Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional, ambos del 2022.

¿Cuántos goles anotó Maximiliano Romero?

En total Maximiliano Romero acumula 46 goles en 213 partidos durante toda su carrera. Esto quiere decir que tiene un gol por cada cuatro partidos.

¿Quién es Maximiliano Romero?

Maximiliano Romero es un delantero argentino, de 26 años y que actualmente juega en O’Higgins de Chile. Además, vistió las camisetas de Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors y Racing Club en Argentina y PSV en Países Bajos.

Datos claves

Alianza Lima está interesado en Maximiliano Romero, exdelantero de Racing Club de 26 años.

El delantero argentino Maximiliano Romero actualmente juega en O’Higgins de Chile y tiene pasado en Europa (PSV).

Maximiliano Romero fue campeón con Racing Club en el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en 2022.

