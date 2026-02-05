El fútbol sudamericano recibió una de las noticias más inesperadas del año luego de confirmarse que Marcelo Martins regresó oficialmente del retiro profesional a sus 38 años para jugar en Oriente Petrolero, el club que lo vio nacer y donde inició su carrera como futbolista.

La vuelta del histórico goleador boliviano no solo generó impacto en su país, sino que también abrió una inevitable comparación con Paolo Guerrero, otro delantero emblemático de la región que, pese a tener 42 años, sigue compitiendo en la élite con la camiseta de Alianza Lima.

Y es que los números de mercado marcan una diferencia llamativa entre ambos. Según el último registro oficial de Transfermarkt, Paolo Guerrero está valorizado en 50 mil euros, mientras que Marcelo Martins figura con una cotización de 250 mil euros, es decir, cinco veces más que el goleador peruano.

El caso de Martins resulta particular porque su regreso se da tras haber anunciado su retiro, algo que normalmente provoca una fuerte caída en el valor de mercado, pero aun así el boliviano mantiene una cifra alta considerando sus 38 años y el contexto del fútbol sudamericano.

Marcelo Martins firmaría por Oriente Petrolero. (Foto: X)

El valor de Paolo Guerrero vs. Marcelo Martins

La comparación entre Marcelo Martins y Paolo Guerrero no solo se limita a lo futbolístico, sino también al plano económico, dejando en evidencia cómo dos goleadores históricos, con trayectorias similares y edades avanzadas, viven realidades muy distintas en el mercado internacional.

En el caso de Paolo Guerrero, su presente está marcado por la irregularidad física y las lesiones, factores que han impactado directamente en su cotización, aunque sigue siendo una de las figuras más mediáticas y respetadas del fútbol peruano.

Marcelo Martins jugando para Bolivia. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares de manera oficial según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

Datos claves

Marcelo Martins vuelve del retiro a los 38 años para jugar en Oriente Petrolero.

Marcelo Martins tiene un valor de mercado de 250 mil euros según Transfermarkt.

Paolo Guerrero está cotizado en 50 mil euros actualmente con la camiseta de Alianza Lima.

