Alianza Lima consiguió un triunfo clave por 1-0 ante Sport Boys en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, pero la noticia que encendió el debate no llegó solo desde el marcador. El equipo blanquiazul sorprendió al anunciar una medida de último minuto e inmediata.

El único gol del compromiso lo firmó Renzo Garcés, quien apareció en el momento justo para destrabar un partido cerrado y darle oxígeno al cuadro íntimo. La victoria permite a Alianza Lima mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura, aunque el rendimiento colectivo sigue bajo la lupa de un sector exigente de la afición.

Pese a la importancia del resultado, el comando técnico optó por otorgar descanso total al plantel este sábado 21 y domingo 22 de febrero. La medida, que en el papel apunta a recuperar energías tras la seguidilla de partidos, ha sido interpretada por algunos como arriesgada en pleno arranque del campeonato.

El regreso a los entrenamientos está programado para el lunes 23 de febrero, fecha en la que el equipo retomará trabajos pensando en sus próximos desafíos del Torneo Apertura 2026. La planificación física será clave para sostener el ritmo competitivo en una Liga 1 que promete ser más intensa que nunca.

Así anunció Alianza Lima su triunfo ante Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué puesto del Torneo Apertura está Alianza Lima?

En Alianza Lima consideran que la pausa ayudará a mantener fresco al plantel y evitar sobrecargas musculares en esta etapa inicial del torneo. Sin embargo, el margen de error es mínimo y cualquier tropiezo posterior podría reactivar las críticas hacia la gestión deportiva.

Con tres puntos en el bolsillo gracias al tanto de Renzo Garcés, el cuadro blanquiazul respira como líder momentáneo del Torneo Apertura, pero la decisión de frenar por dos días ya instaló la polémica. El lunes marcará el verdadero termómetro: allí se verá si el descanso fue una jugada inteligente o un riesgo innecesario.

Garcés festejando su gol con Alianza. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Pero, a partir de los malos resultados que ha obtenido el plantel, puede que sea cesado mucho antes.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima vuelve a jugar el sábado 28 de febrero ante UTC en Cajamarca en cotejo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El partido será en el estadio Héroes de San Ramón desde la 1:15 PM.

Datos claves

Renzo Garcés anotó el gol del triunfo 1-0 de Alianza Lima ante Sport Boys.

El plantel de Alianza Lima tendrá descanso total el sábado 21 y domingo 22.

El equipo retomará los entrenamientos el lunes 23 de febrero para el Torneo Apertura.

