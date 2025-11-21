Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Ibai explotó las redes: Eligió al más grande del Perú entre Universitario, Alianza y Cristal

Ibai Llanos buscó zanjar la polémica sobre quién manda en Perú y escogió a su favorito entre Universitario, Alianza y Cristal.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Ibai eligió entre Universitario, Alianza y Cristal.
© Producción Bolavip.Ibai eligió entre Universitario, Alianza y Cristal.

Ibai Llanos volvió a hacer de las suyas y esta vez desató un verdadero incendio en el fútbol peruano. En una transmisión en vivo junto a Davo Xeneize, el popular streamer español fue consultado sobre qué club considera el más grande del Perú y su respuesta generó una ola de reacciones en redes sociales.

Publicidad

Sin dudar demasiado, Ibai mencionó a Alianza Lima como “el más grande del Perú”, una frase que rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate entre hinchas blanquiazules, cremas, celestes y seguidores de distintos equipos del país. Su opinión, como era de esperarse, no pasó desapercibida.

Mientras los hinchas aliancistas celebraron el comentario como un espaldarazo internacional, la reacción de los seguidores de Universitario y Sporting Cristal fue inmediata. Muchos respondieron con estadísticas, títulos, rankings y campañas internacionales, intentando refutar la afirmación del español.

Lo cierto es que su frase ya dio la vuelta al país y seguirá generando debate. ¿Fue una opinión sincera? ¿Una estrategia para mover redes? ¿O simplemente un comentario al paso que se salió de control? Lo único seguro es que Ibai volvió a encender Perú con una simple frase y la conversación está lejos de terminar.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un streamer español que es mundialmente conocido por temas de fútbol, gastronomía y por sus famosas veladas del año, competencia en la que personalidades del internet tienen peleas de boxeo.

Polémica total en Perú: Alianza Lima le ganó a Universitario y tendrá gran preferencia en el 2026

ver también

Polémica total en Perú: Alianza Lima le ganó a Universitario y tendrá gran preferencia en el 2026

Ibai, que suele interactuar con audiencias latinoamericanas, dejó claro que su opinión se basó en la “popularidad global” de Alianza Lima, pero eso no evitó que miles de peruanos tomaran su comentario como una provocación. La polémica se instaló fuerte porque tocó uno de los temas más sensibles del fútbol nacional: la grandeza histórica.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Qué equipo tiene más títulos en Perú?

Desde su fundación en 1912, el fútbol peruano vio a diversos campeones desde el amateurismo pasando hasta el profesionalismo. De estos, Universitario domina con 29 títulos, lo sigue Alianza Lima con 25 y Sporting Cristal con 20.

Datos claves

  • El streamer español Ibai Llanos designó a Alianza Lima como “el más grande del Perú”.
Publicidad
  • La afirmación de Ibai Llanos se dio en una transmisión en vivo con Davo Xeneize.
  • Ibai Llanos justificó su opinión en la “popularidad global” de Alianza Lima.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Cueva en polémica: cambió el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos
Peruanos en el exterior

Cueva en polémica: cambió el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

The Grefg venció a Westcol: resultados de La Velada del Año 5 de Ibai Llanos
Deportes

The Grefg venció a Westcol: resultados de La Velada del Año 5 de Ibai Llanos

¿Khvicha Kvaratskhelia en la Selección Peruana? El viral creado tras ganar la Champions
Futbol Internacional

¿Khvicha Kvaratskhelia en la Selección Peruana? El viral creado tras ganar la Champions

El duro mensaje de Matías Di Benedetto por su situación en Universitario: "No se me valora"
Universitario

El duro mensaje de Matías Di Benedetto por su situación en Universitario: "No se me valora"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo