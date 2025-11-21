Ibai explotó las redes: Eligió al más grande del Perú entre Universitario, Alianza y Cristal

Ibai Llanos volvió a hacer de las suyas y esta vez desató un verdadero incendio en el fútbol peruano. En una transmisión en vivo junto a Davo Xeneize, el popular streamer español fue consultado sobre qué club considera el más grande del Perú y su respuesta generó una ola de reacciones en redes sociales.

Sin dudar demasiado, Ibai mencionó a Alianza Lima como “el más grande del Perú”, una frase que rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate entre hinchas blanquiazules, cremas, celestes y seguidores de distintos equipos del país. Su opinión, como era de esperarse, no pasó desapercibida.

Mientras los hinchas aliancistas celebraron el comentario como un espaldarazo internacional, la reacción de los seguidores de Universitario y Sporting Cristal fue inmediata. Muchos respondieron con estadísticas, títulos, rankings y campañas internacionales, intentando refutar la afirmación del español.

Lo cierto es que su frase ya dio la vuelta al país y seguirá generando debate. ¿Fue una opinión sincera? ¿Una estrategia para mover redes? ¿O simplemente un comentario al paso que se salió de control? Lo único seguro es que Ibai volvió a encender Perú con una simple frase y la conversación está lejos de terminar.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un streamer español que es mundialmente conocido por temas de fútbol, gastronomía y por sus famosas veladas del año, competencia en la que personalidades del internet tienen peleas de boxeo.

Ibai, que suele interactuar con audiencias latinoamericanas, dejó claro que su opinión se basó en la “popularidad global” de Alianza Lima, pero eso no evitó que miles de peruanos tomaran su comentario como una provocación. La polémica se instaló fuerte porque tocó uno de los temas más sensibles del fútbol nacional: la grandeza histórica.

¿Qué equipo tiene más títulos en Perú?

Desde su fundación en 1912, el fútbol peruano vio a diversos campeones desde el amateurismo pasando hasta el profesionalismo. De estos, Universitario domina con 29 títulos, lo sigue Alianza Lima con 25 y Sporting Cristal con 20.

Datos claves

El streamer español Ibai Llanos designó a Alianza Lima como “el más grande del Perú”.

La afirmación de Ibai Llanos se dio en una transmisión en vivo con Davo Xeneize.