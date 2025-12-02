Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1

La pelea por conocer quién será Perú 2 para la próxima Copa Libertadores está al rojo vivo en el torneo nacional. Se vivió un encuentro lleno de emociones en el primer cotejo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Pero la historia todavía no ha llegado a su final, es así como se viene un nuevo choque que seguramente va a estar muy picante.

En el Estadio Nacional si bien los equipos dieron una gran pelea, hay que mencionar que el campo no estuvo en su mejor estado. Lastimosamente, los conciertos que hubo en el Coloso del José Díaz ocasionaron que el campo pareciera una ‘chacra’. Se veía que no habían podido recuperarlo a tiempo, lo que dificultó que se pueda ver un espectáculo a la altura de esta gran final.

El cuadro del Rímac logró ponerse adelante en el marcador en este duro encuentro por medio de una polémica jugada. Jesús Castillo terminó pisando dentro del área a Leandro Sosa, lo que hizo que el VAR vea la acción, llame al juez central y este decida cobrar la falta. Martín Távara se encargó de patear y lo hizo con gran calidad, burlando la defensa de Guillermo Viscarra.

Pero la alegría no duró mucho para los rimenses, Hernán Barcos apareció dentro del área en un tiro de esquina, para conseguir el 1-1 en el Estadio Nacional. Siendo celebrado en gran forma al tanto de los locales.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En este caso, Alianza Lima cerrará la serie en su casa, con lo cual tiene un poco de ventaja para poder terminar junto a su gente. Eso sí, hay que mencionar que Matute no es el mejor estadio para los ‘íntimos’, pues han perdido varios puntos a lo largo del año jugando en casa. Así que van a tener que mejorar esto si es que desean seguir avanzando.

Así que para el segundo duelo tendremos que irnos hasta el día sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. El encuentro dará inicio desde las 20:00 horas de Perú y se espera un lleno total. La transmisión estará a cargo del canal L1 Max, pero se podrá seguir todo el Minuto a Minuto desde Bolavip Perú.

¿Qué pasa con el que gane la serie entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

De forma inédita, este año se decidió que se defina los cupos a la Copa Libertadores mediante un mini torneo de tres equipos. Algo que ya se había acordado desde el inicio del certamen. Por lo que, el cuadro que quede en este Play Off será Perú 4 y tendrá que afrontar todas las rondas previas a la fase de grupos.

Por otro lado, el cuadro que termine ganando entre Alianza Lima y Sporting Cristal jugará frente a Cusco FC. El cuadro del altiplano al quedar segundo terminará definiendo la serie en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Datos Claves

Martín Távara y Hernán Barcos anotaron en el empate 1-1 jugado en el Estadio Nacional.

La vuelta será el sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas en Matute.