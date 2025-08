No jugaron un sólo minuto en el Clausura y Néstor Gorosito no los quiere en Alianza Lima

La situación actual en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025 presenta un panorama claro respecto a ciertos jugadores que, hasta el momento, no parecen tener un lugar asegurado en el once titular. Entre ellos, destacan Jhamir D’Arrigo (delantero), Ángelo Campos (portero) y Jhoao Velásquez (defensa). Estos futbolistas no han gozado de minutos significativos, cero en su totalidad para ser exactos, en las jornadas disputadas del Clausura, lo que sugiere que Néstor Gorosito, el director técnico, no los considera piezas fundamentales en su esquema actual.

Alianza Lima dejaría salir a futbolistas

A esta lista, se podría añadir a Ángel de la Cruz, el joven portero de 22 años que fungió como tercer arquero la temporada pasada y que ya tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades. Sin embargo, con la consolidación de Guillermo Viscarra y la presencia de otro guardameta experimentado (“el Mono”, probablemente en referencia a Ángelo Campos), las oportunidades para De la Cruz se ven notablemente reducidas.

Un escenario que podría cambiar esta dinámica es la eventual salida de Ángelo Campos. Si Campos decide buscar nuevos horizontes, ya sea por iniciativa propia o por una determinación del club, se abriría una ventana para Ángel de la Cruz. En ese caso, De la Cruz podría ascender en la jerarquía y convertirse en el segundo guardameta, actuando como un suplente de lujo para Guillermo Viscarra. Esta decisión, sin duda, será un punto importante en la planificación de Néstor Gorosito y se espera que se defina en un futuro cercano.

Jhamir D’Arrigo y Ángel de la Cruz de Alianza Lima. (Foto: X).

Mercado interno en Alianza Lima

Además de estas situaciones específicas, se rumorean posibles salidas al extranjero de algunos jugadores debido a sus buenos rendimientos. Sin embargo, estas son, por ahora, meras especulaciones. Lo que sí está confirmado es que al menos cuatro futbolistas de Alianza Lima tienen la posibilidad concreta de unirse a otro club de la Liga 1 en este preciso momento.

La normativa vigente les permitiría jugar sin inconvenientes el Torneo Clausura 2025 con un nuevo equipo, lo que abre una ventana de oportunidad para que estos jugadores busquen mayor continuidad y minutos en cancha. La ventana de transferencias en el fútbol peruano permite estos movimientos entre clubes de la misma liga bajo ciertas condiciones, lo que podría aliviar la carga salarial del club y permitir una reestructuración de la plantilla según las necesidades del comando técnico.

