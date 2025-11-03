Universitario logró el tricampeonato nacional y, ahora, resta por conocer qué pasará con el plantel actual para la temporada 2026. En este sentido, hay varios futbolistas que podrían emigrar para dar un salto en su carrera. Es el caso de César Inga, quien está en la mira de varios clubes del exterior. El último en aparecer como opción es un grande de Argentina: Racing Club de Avellaneda.

César Inga llegó a Universitario a comienzos de este 2025 donde se ganó un puesto de titular en base a grandes rendimientos. Si bien pelea constantemente la posición con José Carabalí, lo cierto es que, en el último tiempo, ha estado mayormente desde el arranque. Esto también le permitió catapultarse a la Selección Peruana donde ya tiene hasta un gol.

Por eso, con este gran año 2025, parece que Inga podría ser uno de los futbolistas que podría dar el salto para la siguiente temporada. Durante los últimos días, se lo vinculó con la MLS, con el fútbol de Brasil y, más recientemente, con un grande de Argentina.

Racing Club quiere a César Inga

César Inga está en la órbita de Racing Club, según informó el periodista Enrique Vega. Si bien reveló que no hay, de momento, una oferta formal a Universitario, en la ‘Academia de Avellaneda’ siguen su evolución.

Racing tuvo un buen 2025 en la Copa Libertadores donde quedó a las puertas de la final. Perdió 1-0 en la ida ante Flamengo en el Maracaná y no pudo romper el cero de local, por lo que quedó eliminado en semifinales. Un duro golpe para el conjunto blanquiceleste, ya que había gran ilusión por llegar a la final en Lima.

La contratación de César Inga estaría apuntada para sumarlo al lateral izquierdo. En dicha posición, el titular es Gabriel Rojas, quien no tuvo un reemplazo de garantías cuando estuvo lesionado y en el club ven con buenos ojos al peruano para ocupar esa posición tal como lo hace en la ‘U’.

La postura de Universitario con César Inga

Pese a los intereses que puedan aparecer, la intención de Universitario es clara con respecto a César Inga. Según el mencionado periodista, la intención es seguir contando con el polifuncional jugador en 2026, sobre todo, pensando en la Copa Libertadores.

Recién para dicho año se pensaría en evaluar ofertas, pero sí la propuesta formal que pueda surgir de Racing o incluso de algún otro equipo es atractiva, sus días como jugador en la ‘U’ estarían contados. Sería un paso importante para su carrera en busca de seguir creciendo.

DATOS CLAVES

Universitario logró el tricampeonato nacional y analiza su plantel para 2026 .

logró el y analiza su plantel para . César Inga de Universitario está en la mira de Racing Club de Avellaneda, Argentina.

de Universitario está en la mira de de Avellaneda, Argentina. Inga llegó a la Selección Peruana y marcó un gol tras su gran rendimiento en 2025.

