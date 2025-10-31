A horas del partido ante Alianza Lima, Juan Reynoso perdería a un jugador de Melgar ante oferta de la MLS

Alianza Lima vs. FBC Melgar es el partido que da inicio a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Uno de los titulares para este duelo, Matías Lazo, podría sumar sus últimos minutos con el ‘Dominó’ de Juan Reynoso. ¿Por qué? Es que tendría sobre la mesa una oferta importante de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Mientras Perú vio cómo Pedro Gallese se despidió de Orlando City en la MLS, ahora se podría sumar Matías Lazo. Según informó el periodista Wilmer Robles Tadokoro, el defensor de FBC Melgar estaría disputando sus últimos partidos en el club producto de este ofrecimiento del fútbol de los Estados Unidos.

“Tiene una propuesta de un club de la MLS bastante avanzada”, informó Tadokoro sobre el defensa, que tuvo su debut con la Selección Peruana en el último partido amistoso con Chile (metió un gol en contra). Así, daría un paso importante en su joven carrera.

La situación de Matías Lazo con la MLS, Brasil y Argentina interesados (X @tadokolo79).

Cabe recordar que Melgar ya perdió a una figura importante producto de una oferta de la MLS. A mitad de año, Vancouver Whitecaps se llevó a Kenji Cabrera por una cifra un poco superior al millón de dólares. Por lo cual, Lazo podría ser el segundo en irse en este 2025, toda una mala noticia para el entrenador Juan Reynoso para el próximo año.

Matías Lazo, seguido por la MLS, Argentina y Brasil

La mencionada información no aclara qué club de la MLS estaría cerca de obtener los servicios del defensor arequipeño. Tadokoro también reveló que Lazo también es seguido por un club de Brasil y otro de Argentina. Esto no hace más que adelantar su salida de Melgar, justo en la antesala a un partido importante ante Alianza Lima.

Matías Lazo, quien lleva 131 partidos en el club (3 goles), es uno de los defensores de mayor proyección en los últimos años en el fútbol peruano. Es un producto genuino de las juveniles del ‘Dominó’ de Arequipa. Su salida es una buena noticia para seguir avanzando en su carrera y llegar a un fútbol de mayor nivel y potenciarlo con vistas, precisamente, a su continuidad en la Selección Peruana.

Por supuesto, con esta salida, Reynoso deberá pensar en refuerzos para la defensa tanto en el lateral derecho como en la zaga central. Es que Lazo podía jugar en ambas posiciones y, sin él para 2026, el entrenador de Melgar debe recurrir al mercado para reemplazarlo.

