Universitario de Deportes ya tiene un ojo puesto en el 2026. Luego de cumplir el objetivo al ganar el tricampeonato nacional, ahora se mira a futuro donde el próximo año buscará mejorar su tarea en Copa Libertadores y, por supuesto, luchará por el tetracampeonato. Para ello, ya van trascendiendo nombres de posibles refuerzos.

En este sentido, durante las últimas horas, empezó a vincularse a un futbolista de Sporting Cristal con Universitario. Así lo dejó entrever el periodista Horacio Zimmermann en el programa de YouTube, Doble Punta. Ahora, se conoció quién es ese jugador que gusta puertas adentro de Campo Mar.

Tanto al director deportivo Álvaro Barco como al entrenador Jorge Fossati les gusta mucho el nombre de Martín Távara, según reveló el periodista Gustavo Peralta. Universitario, de tal manera, piensa en reforzar el mediocampo de cara a 2026.

En Universitario gusta Martín Távara de Sporting Cristal

Tal como comentó el mencionado periodista, internamente, en Universitario, Martín Távara es considerado como un “jugador interesante”. No obstante, no hay ningún tipo de negociación por su llegada, lo que no quiere decir que esto cambie en un futuro cercano.

Martín Távara, en un partido de Sporting Cristal ante Palmeiras por Copa Libertadores 2025 (Getty Images).

Martín Távara fue héroe de Sporting Cristal en el partido ante Cienciano con un gol de tiro libre para el 2-1 definitivo sobre el final. Con ese tanto, aseguró la presencia de los ‘Celestes’ en los Playoffs Finales y, a su vez, la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Un detalle: Fossati conoce a Távara, ya que lo supo dirigir en la Selección Peruana. En tanto, Barco tiene buen ojo para los refuerzos, tal como supo demostrar en anteriores trabajos tanto en Universitario como en la Universidad San Martín de Porres.

Los detalles del contrato Martín Távara con Sporting Cristal

Martín Távara ha sido producto de las juveniles de Sporting Cristal, club al que llegó a sus 15 años. Debutó en octubre de 2016, pero no fue fácil su continuidad en el club. Fue prestado a UTC y Rosario FC hasta que pudo consolidarse en el primer equipo ‘celeste’ en 2019.

A fines de 2023, tuvo su última renovación de contrato, el cual termina en diciembre de este 2025. Por lo cual, puede charlar con cualquier club que lo quiera, aunque Sporting Cristal también tiene la chance de, nuevamente, renovarle.

Con el conjunto del Rímac ha disputado un total de 245 partidos donde lleva anotados 30 goles y 30 asistencias. Fue campeón de los títulos nacionales de 2016 y 2020, así como también de la ya extinta Copa Bicentenario en 2021.

