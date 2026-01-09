¿No lo querían? Carlos Zambrano reveló cómo fue el recibimiento a Jairo Vélez al llegar desde Universitario

Si tenemos que hablar de uno de los fichajes más llamativos en el actual mercado de pases de la Liga 1, no hay duda de que el nombre de Jairo Vélez generó tendencia en su momento. Antes de que termine el año 2025 fue confirmado como nuevo jugador de Alianza Lima luego de haber salido campeón nacional con Universitario de Deportes y por ello es que nadie sabía de su recibimiento.

Fuente: Alianza Lima.

En esta ocasión fue Carlos Zambrano quien tomó la palabra para contar un poco cómo viene siendo la pretemporada de Alianza Lima y a la vez dar detalles de lo que representa en el grupo el arribo de nuevos protagonistas. Sabiendo del pasado reciente de Jairo Vélez en Universitario de Deportes, uno de los referentes victorianos reveló que lo admitieron de la mejor manera y sin problemas.

“El tema de los refuerzos siempre vienen bien, es como un nuevo aire al grupo. Desde el primer día creo que se integraron muy rápido, encajaron bien. Por ejemplo, el tema de Jairo Vélez que venía del equipo contrario, lo hemos recibido muy bien, se siente muy cómodo. Al igual que los extranjeros que han llegado, están felices de haber llegado a un club tan grande como Alianza”; contó Carlos Zambrano en una reciente entrevista con radio ‘La Zona‘.

La sensaciones de Carlos Zambrano ahora que Alianza Lima jugará la Serie Río de la Plata 2026

Hablando del aspecto futbolístico y de los trabajos de pretemporada que viene realizando Alianza Lima en Uruguay, el mismo Carlos Zambrano contó un poco sus sensaciones de los partidos que disputarán en los próximos días en el marco de la Serie Río de la Plata 2026, en donde todos los partidos de los íntimos se podrán ver en vivo por Disney+. Sabiendo de los calidad de los rivales, las expectativas son las mejores y con el objetivo de que el grupo se fortalezca.

“Vamos a tener buenos partidos. Unos encuentros lindos y duros con equipos argentinos y uno chileno. Estamos con muchas ansias de estar y exigirnos y prepararnos de la mejor manera. Tenemos que aprovechar esta pretemporada porque el torneo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos muy enfocados, con la cabeza fuerte en lo que viene. Es hora de tratar de limpiarnos la cara de los años pasados y enfocarnos en nosotros”; finalizó Carlos Zambrano.

Fuente: Alianza Lima.

¿Jairo Vélez se ganó la confianza de Pablo Guede y será titular en Alianza Lima?

Teniendo en cuenta que se viene el debut de Pablo Guede en el partido entre Independiente de Avellaneda vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026, las últimas informaciones aseguran que Jairo Vélez irá desde el inicio. Es más, cuando inició la pretemporada de los íntimos, se pudo conocer que el atacante ecuatoriano con nacionalidad peruana habría encantado al comando técnico, así que es muy probable que haya podido ganarse la confianza de ellos.

Fuente: @MDeportivope

