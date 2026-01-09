Con Luis Advíncula: así sería el potente 11 titular que Pablo Guede armaría en Alianza Lima para la temporada 2026

Luis Advíncula será presentado oficialmente en las próximas horas como nuevo jugador de Alianza Lima. El anhelo de los directivos blanquiazules se cumplirá y gracias a una buena gestión que se aceleró con la desvinculación del defensor de Boca Juniors. Uno de los más felices es Pablo Guede, quien contará con un plantel muy rico en opciones y ni qué hablar del equipo titular que podría armar.

A raíz del arribo de Luis Advíncula, es muy probable que Alianza Lima cierre esta etapa del mercado de pases pensando en la temporada 2026. En base a ello y a los jugadores que llegaron, quienes por cierto vienen entrenando en Uruguay de cara a la Serie Río de la Plata 2026 que será transmitido por ‘Disney+‘, vamos a empezar a descifrar cuál podría ser el once estelar del profesor Pablo Guede.

En principio, Alianza Lima jugaría con un sistema 4-3-3. El arquero tiene nombre y apellido: Guillermo Viscarra. La defensa se armaría con Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antony. El mediocampo quedaría conformado por Pedro Aquino, Fernando Gaibor y Jairo Vélez. Finalmente, la ofensiva sería comandada por Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Los recambios de calidad con los que Pablo Guede contará en Alianza Lima

Si bien el equipo titular anteriormente expuesto podría ser el elegido como el más potente, siempre y cuando los jugadores se encuentren al 100% de sus capacidades, no perdamos de vista que Alianza Lima ha sido capaz de armar una plantilla bastante competitiva que en la previa les alcanzaría para pelear ambos frentes, hablando de la Liga 1 y de la fase previa de la Copa Libertadores.

Por ejemplo, Alejandro Duarte es buena alternativa para Guillermo Viscarra en el arco. En defensa, jugadores como Gianfranco Chávez, Jhoao Velázquez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y Josué Estrada estarán expectantes. En el mediocampo, nombres como Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari y Sergio Peña buscarán su oportunidad.

Respecto al ataque, cualquiera diría que Paolo Guerrero será el gran elegido para ser titular, pero no dejemos de lado a Luis Ramos y a Federico Girotti. Ambos delanteros llegaron en el actual mercado de pases y tranquilamente pueden ganarse la confianza de Pablo Guede. Del mismo modo, Gaspar Gentile y Alan Cantero son buenas competencias para jugar por el medio y por los extremos.

El primer reto de Alianza Lima en la pretemporada 2026

Estando en Uruguay para continuar con las sesiones de pretemporada, ahora Alianza Lima también se alista para la Serie Río de la Plata 2026. El primer partido de este campeonato internacional de verano será ante Independiente de Avellaneda, el cual está programado para el sábado 10 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo. Es así que veremos cómo afrontan los íntimos este primer reto y cuál será la estrategia de Pablo Guede al respecto.

