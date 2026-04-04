La primera polémica de Jordi Espinoza, expulsó a Luis Advíncula y luego se arrepintió gracias al VAR

El Clásico comenzó con todo entre los dos equipos, pero al final el árbitro central terminó siendo el primer protagonista. Jordi Espinoza apareció para cobrar una jugada dudosa que para él en un comienzo fue una tarjeta roja, pero que terminó por darse cuenta que no era de eso color y tener que dar marcha atrás de forma inmediata.

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No había ni pasado un minuto del inicio del partido, cuando Luis Advíncula cometió una fuerte falta contra Jairo Concha. Ahí es donde el arbitro sin pensarlo sacó la tarjeta roja e hizo saltar a todo el Estadio Monumental. Pues era casi como un gol el haberse quedado con un jugador más en el inicio de la contienda.

Claro está, los jugadores de Alianza Lima con Paolo Guerrero a la cabeza no dudaron un solo minuto en reclamarle al juez principal. Pidiendo que se rectifique en la acción, pues consideraron que se había equivocado, mientras que los de Universitario de Deportes, pedían que se juegue el partido y que el lateral salga del campo.

No obstante, desde el VAR pidieron que el juez central pudiera de ver la jugada pues tenían duda que su acción inicial fuera la correcta. Así que Espinoza pasó a revisar de mejor forma la jugada, tomando la decisión de cambiar de decisión al notar que había exagerado mucho, así que cambió de color a la tarjeta, pasando de la roja a la amarilla.

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Así fue la falta de Luis Advíncula:

Alianza Lima volvió a perder un clásico

El cuadro de Pablo Guede volvió a perder un partido en el estadio Monumental y no saben lo que es ganar un clásico desde el 2023. El conjunto ‘blanquiazul’ ganó por última vez el 19 de febrero por 1-2 en Ate. Desde ese juego no han vuelto a ganar un solo duelo contra los ‘cremas’ que siguen manteniendo esa paternidad en los últimos años.

Esta también resulta la primera derrota de los victorianos en el año en el fútbol peruano. Hasta la fecha habían sido de los invictos en el certamen, pero ahora solo le queda ese título al cuadro de Chankas que puede mantenerse como uno de los cuadros que no sabe lo que es perder hasta ahora.

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