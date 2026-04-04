Alianza Lima perdió el clásico y los hinchas no perdonaron a cinco jugadores por su rendimiento: “Compromiso cero”

Alianza Lima terminó con su invicto hasta el momento y la situación se descontroló en las redes sociales. Hay varios jugadores que vienen siendo señalados por el aficionado que ya no confía en ellos. Más que todo, algunos vienen teniendo malos rendimientos, pero los resultados terminaron por tapar su mal presente.

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Entre los primeros señalados tenemos a Kevin Quevedo y Luis Advíncula. No estuvieron en su mejor partido, el ‘Rayo’ llegó con la intensión de ser un refuerzo fuera de serie en Matute, pero hasta ahora no ha demostrado su calidad. Mientras que Quevedo sigue en deuda este año, no ha hecho buenos partidos y por eso sigue siendo un jugador de solo un recuerdo.

Jugadores señalados en Alianza Lima (Foto: X).

Otros también apuntan contra Paolo Guerrero. El capitán de Alianza Lima no viene en su mejor momento, no ha sido un referente como se podría esperar y en estos partidos demuestra que la edad pasa factura. Por esa razón desde la hinchada están cansados y piden a otros atacantes, pues no lo ven como una buena opción para arrancar.

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Paolo Guerrero señalado en Alianza Lima (Foto: X).

Seguimos con la lista y nos encontramos con Eryc Castillo, quien no ha gustado para nada como viene jugando. Su renovación no ha sido la mejor, pues desde que firmó no ha tenido partidos resaltantes. Antes era alguien que podía rendir, pero ahora no está consiguiendo marcar la diferencia. Algo que le está faltando a la hora de jugar en el cuadro ‘blanquiazul’.

Eryc Castillo señalado en Alianza Lima (Foto: X).

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Por último, Fernando Gaibor está siendo muy cuestionado por su forma de jugar. Incluso lo están viendo como uno de los posibles jugadores que tiene que irse del club, ya muchos están cansados de bajos rendimientos que se están presentando actualmente.

Fernando Gaibor señalado en Alianza Lima (Foto: X).

Alianza Lima en deuda en los clásicos

Alianza Lima no la pasa nada bien cuando de clásicos se habla. El conjunto de La Victoria sigue en una gran deuda contra su máximo rival al cual no le sabe ganar desde el 2023. Desde ahí no ha podido volver a sumar tres puntos frente a la ‘U’, que viene ganando o empatando los duelos ante los aliancistas.

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La última vez que lograron ganar fue el 19 de febrero del 2023, en aquella oportunidad Pablo Sabbag y Gabriel Costa marcaron para la victoria por 2-1 en el mismo Monumental. El descuento lo anotó Luis Urruti, mientras que Carlos Zambrano terminó siendo expulsado.

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