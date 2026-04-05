Mr. Peet no se guardó nada y terminó apuntando a 4 jugadores de Alianza por perder el Clásico

El Mundo de Alianza Lima en este momento no es el mejor después de haber perdido un importante partido. El duelo contra Universitario de Deportes era una oportunidad única para despuntarse en busca de ganar el Torneo Apertura. Pero todo indica, que los ‘blanquiazules’ se pusieron la soga al cuello y por eso hay jugadores que son apuntados por mal rendimiento.

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El periodista deportivo Mr. Peet no dudó un solo momento en referirse a 4 jugadores que consideró que no estuvieron en buen nivel. Estos son Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Luis Advíncula y Kevin Quevedo. Dejando en claro que se espera mucho de ellos, pero que en este juego simplemente no estuvieron a la altura de un partido de esta magnitud.

“A mí me molesta cuando no reconocemos ni asumimos nuestros errores o defectos y miramos hacia otro lado o buscamos responsabilizar a terceros, como al árbitro. Hermano… Advíncula se tuvo que haber ido expulsado en el arranque del partido, punto. Lo vi en casa y llegamos a la misma conclusión: ese brazo estaba de manera innecesaria”, expresó el comunicador en su programa Madrugol.

Mr. Peet y sus impresiones del Clásico:

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Luego fue apuntando a diferentes jugadores que no le parecieron que estuvieron nada bien en el compromiso. “Para mí, Advíncula hizo un pésimo partido, salvo por algunos chispazos. Hoy era uno de esos encuentros en los que el hincha de Alianza quiere que los jugadores de jerarquía, de selección e internacionales, marquen la diferencia, y no la marcaron. ¿Advíncula marcó diferencia hoy? No; Paolo Guerrero deambuló; Eryc Castillo volvió a tener un partido bajo“, sostuvo Peter Arévalo.

Por último, Kevin Quevedo fue otro de los que también fue cuestionado por el periodista, ya que no tuvo el mejor de sus juegos y se falló buenas oportunidades de gol.

“Quevedo tuvo la situación más clara de los primeros 45 minutos y la malogró. Después, en el segundo tiempo, tras una grandísima jugada de Vélez —que fue de lo mejor de Alianza—, Quevedo volvió a fallar. Las dos situaciones claras que tuvo Alianza las desperdició él. Pero no me cambia el concepto incluso si las hacía: Alianza hoy salió solo a neutralizar a la ‘U’, no jugó, Alianza no tiene fútbol, nos costó tener la pelota y la ‘U’ fue la que la tuvo”, sentenció.

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Alianza Lima en deuda con el balón

Una de las situaciones que se ha venido dando a lo largo de la temporada con Alianza Lima es lo mucho que sufre con el balón. No termina siendo un equipo que sea creativo, que pueda generar buenas oportunidades y que saque ventaja a su rival con el esférico.

Alianza Lima vs Universitario (Foto: Liga 1).

Esto es algo que viene perjudicando al rendimiento en cancha, pero que Pablo Guede todavía no logra descifrar para conseguir ser un cuadro más poderoso. Ahora tendrá más tiempo para su próximo juego, el cual será en Tarma frente a ADT.

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