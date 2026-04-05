Exárbitro FIFA revela si Luis Advíncula debió ser expulsado en el clásico Universitario vs. Alianza Lima: “Sin un gesto de agresión”

Si tenemos que hablar de una de las jugadas más controversiales del más recientes clásico entre Universitario Deportes vs. Alianza Lima, no hay duda que la expulsión a Luis Advíncula por agresión en contra de Jairo Concha sigue generando distintas reacciones. Bueno, ahora fue un exárbitro FIFA quien mostró su veredicto y en pocas palabras válido el accionar de Jordi Espinoza.

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Estamos hablando de que Miguel Scime, exárbitro de fútbol y reconocido asesor argentino, dio detalles de la acción que protagonizaron Luis Advíncula y Jairo Concha en apenas el primer minuto del partido. Cuando el juez Jordi Espinoza no dudó en sacar tarjeta roja por una presunta agresión del defensor, tras la revisión en el VAR optó por cambiar de parecer y mostró tarjeta amarilla.

“Al revisar la jugada en detalle, aparecen tres elementos clave. Primero, el punto de contacto. Advíncula no impacta de lleno con los tapones ni lo hace en una zona especialmente vulnerable del rival que pueda ser considerada. Segundo la impetuosidad. Hay fuerza, pero no se configura como fuerza excesiva, que es el criterio determinante para una expulsión. Tercero, la acción. El defensor va en disputa del balón, sin un gesto claro de agresión”; reveló Miguel Scime.

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A través de su canal oficial de Youtube, Miguel Scime sentenció que la decisión del Jordi Espinoza estuvo acorde al reglamento. “La intervención del VAR no corrige un error grosero, sino que ajusta una percepción inicial condicionada por la velocidad de la acción. El árbitro no cambia de criterio: lo perfecciona. Pasa de una lectura intuitiva a una evaluación técnica. Y en ese proceso, la tarjeta roja pierde sustento. La amarilla se vuelve la sanción proporcional“.

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¿Qué dijo Jairo Concha sobre la falta que recibió por parte de Luis Advíncula?

En conversación con ‘L1 MAX‘ luego del clásico entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima disputado en el Estadio Monumental, Jairo Concha contó detalles de cómo se dio la acción polémica con Luis Advíncula. Siendo consciente de que la decisión final está en la perspectiva del árbitro, el volante merengue se centró más en que consiguieron un triunfo de valiosa importancia.

“En realidad recupero el balón, voy a dar un pase y sentí un golpe en la nuca, pero si el árbitro decidió cambiar su decisión, pues él sabe más que nosotros en eso, así que está de más reclamar. Gracias a Dios nos llevamos el triunfo. Sabemos que ahora viene el doble campeonato, pero tenemos plantel para afrontarlo y esperemos seguir en esta senda del triunfo”; comentó Jairo Concha.

🗣️ Declaraciones de Jairo Concha



"Necesitabamos ese triunfo, hoy demostramos que jugamos mejor, sentí que me golpeó en la nuca, creería que fue roja, el árbitro que sabe más sacó amarilla"



🎤@Gustavo_p4



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