“No tenía otro…”: La primera queja abierta de Pablo Guede en Alianza Lima tras perder con Independiente

La derrota de Alianza Lima por 2-1 ante Independiente ha dejado una herida abierta que va más allá del marcador. Tras el pitazo final, Pablo Guede no ocultó su frustración por las limitaciones del plantel, lanzando una explicación que sonó a justificación y queja al mismo tiempo. El técnico argentino tuvo que improvisar piezas clave en un esquema que terminó desmoronándose en los momentos críticos del encuentro.

Pablo Guede habló sobre posición de Jairo Vélez

El foco de la polémica se centró en la posición de Cubito, quien fue contratado para liderar la ofensiva íntima, pero terminó actuando como una pieza de urgencia en la retaguardia. Guede fue tajante al respecto: “No tenía otro. Estrada estaba tocado y Montenegro con una molestia. Tenía que jugar alguien y Vélez lo hizo bien”. Estas palabras revelan la fragilidad defensiva que hoy atormenta al comando técnico blanquiazul.

Pablo Guede dirigiendo en México. (Foto: X).

A pesar de que el futbolista no desentonó del todo en su labor de auxilio, su incomodidad fue evidente para los analistas y la afición. Jairo Vélez, acostumbrado a los focos del ataque y a la libertad creativa, se vio limitado a tareas de destrucción y cierre. Fue un sacrificio táctico que despojó al equipo de su mejor argumento para generar peligro, dejando un vacío difícil de llenar en la zona de gestación.

Hinchas no perdonaron a Pablo Guede

En redes sociales, la reacción de la hinchada no se hizo esperar, cuestionando duramente la decisión de sacrificar al volante. Muchos recordaron su pasado reciente en Universitario de Deportes, donde marcaba la diferencia como organizador y regateador. Para gran parte de la opinión pública, resulta incomprensible que el talento más desequilibrante del equipo sea utilizado para “parchar” agujeros en la defensa.

El debate se vuelve más denso al tocar la sensibilidad del hincha, sugiriendo que el jugador podría estar pagando un “derecho de piso”. Al venir del eterno rival, la exigencia es máxima y las decisiones curiosas, como este cambio de rol, alimentan las sospechas de un proceso de adaptación forzado. Sin embargo, los hechos muestran que Guede prefirió la experiencia de Vélez sobre cualquier juvenil ante la falta de variantes reales.

Alianza Lima ahora debe lamerse las heridas y replantear su estrategia de cara a los próximos compromisos. La primera queja de Guede pone en evidencia la necesidad de recuperar a los lesionados o buscar soluciones más naturales en el mercado. Mientras tanto, la figura de Vélez queda en el aire: entre la obediencia táctica y el deseo de volver a ser el jugador que hacía magia en el área rival.

Pablo Guede no tuvo un buen debut en Alianza Lima. (Foto: X).

¿Cuál es la forma de jugar de Jairo Vélez?

Un dato a considerar es la marcada diferencia estadística en la zona de influencia de Jairo Vélez: contra Independiente, su juego se concentró casi en su totalidad en campo propio. Este contraste es notable, ya que en Universitario era uno de los jugadores con mayor promedio de pases clave en el último tercio del campo; sin embargo, en este encuentro apenas tuvo presencia en el área rival. Esta situación no solo respalda visualmente su “incomodidad”, sino que también sugiere que su potencial ofensivo fue desaprovechado, siendo relegado a cubrir deficiencias defensivas del equipo.

¿Por qué Jairo Vélez jugó de defensor?

La tendencia de Pablo Guede a reubicar drásticamente a sus jugadores no es una novedad, como lo demuestran sus antecedentes en Colo Colo y San Lorenzo. Este patrón sugiere que la reciente decisión con Jairo Vélez no es una simple “solución de emergencia”, sino que se alinea con la filosofía táctica del entrenador. En su esquema, la funcionalidad y el rol del futbolista tienen más peso que su posición tradicional. Por lo tanto, surge la incógnita: ¿fue el cambio de Cubito una excepción puntual o Guede lo visualiza como un “comodín” polifuncional a largo plazo?

