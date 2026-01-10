El hincha de Alianza terminó furioso con Guede tras derrota ante Independiente: “Que no venga con experimentos”

Alianza Lima comenzó el año con derrota, el equipo dirigido por Pablo Guede no pudo frente a Independiente. El cuadro de La Victoria no mostró una buena cara en este encuentro amistoso, lo cual dejó una sensación bastante frustrante para el hincha. El cual es bastante crítico, incluso a pesar de ser el primer partido de la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

Lo primero que llamó la atención en este partido fue el cambio de posiciones en algunos jugadores. Jairo Vélez como lateral por la derecha y Federico Girotti como extremo fueron los más llamativos. Esto llamó mucho la atención del aficionado que ya conoce muy bien esta historia, lo cual hace que muchos consideren que se está probando en demasía.

Los cambios de posición de algunos jugadores es algo que el DT tiene que manejar en esta Serie Río de La Plata, pues podría ser contraproducente para él y sus elementos. Por eso, se espera que pueda mejorar para que no existan recuerdos de otros DT que también les gustaba hacer cambios, que terminaron dando más problemas que soluciones.

El hincha critica a Pablo Guede (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Habrá que ver que es lo que pasa más adelante con Pablo Guede. Algunos hinchas mencionan que le están haciendo la camita al DT, pues consideran que no pudieron jugar tan mal este partido. Recordemos que todavía el cuadro ‘Blanquiazul’ tiene varios juegos por delante que seguramente pueda llegar a sacar adelante para poder contentar a la hinchada.

Hinchas de Alianza Lima molestos (Foto: X).

Pablo Guede y poco tiempo de trabajo

ver también ¡Debut amargo! Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente por la Serie Río de la Plata 2026: resumen y goles

Algo que tiene a favor Pablo Guede en este momento es el tiempo de trabajo que ha tenido con los jugadores. Recién ha comenzado la pretemporada hace un par de días que no llegan ni a ser 10. Esto simplemente termina por dejar en claro que todavía es muy temprano para sacar fuertes conclusiones.

Publicidad

Publicidad

Posiblemente no conozca al 100% del plantel, así que con el tiempo se espera que pueda mejorar. Lo cierto, es que esta pretemporada le va a ayudar mucho para poder sacar lo mejor y así conseguir tener un equipo titular pensando para lo que será el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Que es el gran objetivo para los ‘íntimos’ esta temporada.

Pablo Guede en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Sobre todo volver a ganar el torneo nacional, que por ahora viene siendo dominado por completo por Universitario de Deportes. Así que tendrán que esforzarse mucho en busca de cambiar esto, que no es un trabajo para nada sencillo. Más que todo con un cuadro ‘crema’ que casi se conoce de memoria.

Publicidad

Publicidad

Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.

Datos Claves