Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

“Ojalá no permitas…”: el hincha de Alianza Lima presiona fuerte a Paolo Guerrero tras su renovación

En el día de su cumpleaños 42, Alianza Lima anunció la renovación de Paolo Guerrero y el hincha levantó la voz con una fuerte exigencia.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Paolo Guerrero en Alianza Lima.
© Getty Images.Paolo Guerrero en Alianza Lima.

La renovación de Paolo Guerrero con Alianza Lima hasta diciembre del 2026 no trajo calma, sino presión máxima desde la tribuna. El ídolo blanquiazul quedó nuevamente en el centro del debate y esta vez no solo por lo futbolístico, sino por su rol como referente y capitán dentro del vestuario.

Publicidad

En redes sociales, el hincha fue directo y sin filtros. “Ojalá no permitas que este año Carlos Zambrano manche la cinta de capitán”, escribió un aficionado, marcando una postura que se repite con fuerza: la cinta no puede ser motivo de polémica interna en un año donde Alianza Lima necesita orden y liderazgo real.

Otros mensajes elevaron aún más el tono y plantearon un escenario límite para el ‘Depredador’. “O termina como héroe o termina como villano. No hay punto medio”, fue una de las frases más compartidas, reflejando que la paciencia se acabó y que la exigencia hacia Guerrero será total.

El reclamo más contundente apuntó directamente a su relación con Carlos Zambrano. “Lo único que te voy a pedir es que dejes de darle la cinta de capitán al impresentable de tu amigo Carlos Zambrano”, señalaron varios hinchas, dejando claro que la interna del camerín, y las decisiones simbólicas, pesan tanto como los goles.

Publicidad
Los hinchas de Alianza comentaron tras renovación de Paolo. (Foto: X)

Los hinchas de Alianza comentaron tras renovación de Paolo. (Foto: X)

Los números de Paolo Guerrero en el 2025

Paolo Guerrero marcó un total de 16 goles en 35 partidos con Alianza Lima en la temporada 2025. De ese registro, 13 fueron en la Liga 1 y también aportó con 2 asistencias en el fútbol peruano.

Tras confirmar el fichaje de Hernán Barcos, FC Cajamarca causó polémica con indirecta a Paolo Guerrero

ver también

Tras confirmar el fichaje de Hernán Barcos, FC Cajamarca causó polémica con indirecta a Paolo Guerrero

Con contrato renovado y liderazgo asumido, Paolo Guerrero entra en el tramo más delicado de su historia en Alianza Lima. El respaldo existe, pero es frágil. La hinchada ya marcó la línea: títulos, orden y autoridad. El 2026 no será un año más; será el año que defina si Guerrero se consagra definitivamente o si su legado queda atrapado en la polémica.

Publicidad
Imagen
Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima hasta el 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, según la información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

Publicidad

Datos claves

  • Paolo Guerrero renovó su contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.
  • El delantero marcó 16 goles en 35 partidos durante la temporada 2025.
  • Guerrero registró 13 goles y 2 asistencias específicamente en la Liga 1.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Tras confirmar a Barcos, FC Cajamarca causó polémica con indirecta a Guerrero
Liga 1

Tras confirmar a Barcos, FC Cajamarca causó polémica con indirecta a Guerrero

'U' confirmó la mejor noticia en el inicio del 2026
Universitario

'U' confirmó la mejor noticia en el inicio del 2026

Sporting Cristal tendrá once de lujo con todos los extranjeros listos para Paulo Autuori
Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá once de lujo con todos los extranjeros listos para Paulo Autuori

Hernán Barcos será rival de Alianza Lima: firmó con FC Cajamarca para la temporada 2026
Liga 1

Hernán Barcos será rival de Alianza Lima: firmó con FC Cajamarca para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo