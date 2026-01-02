La renovación de Paolo Guerrero con Alianza Lima hasta diciembre del 2026 no trajo calma, sino presión máxima desde la tribuna. El ídolo blanquiazul quedó nuevamente en el centro del debate y esta vez no solo por lo futbolístico, sino por su rol como referente y capitán dentro del vestuario.

En redes sociales, el hincha fue directo y sin filtros. “Ojalá no permitas que este año Carlos Zambrano manche la cinta de capitán”, escribió un aficionado, marcando una postura que se repite con fuerza: la cinta no puede ser motivo de polémica interna en un año donde Alianza Lima necesita orden y liderazgo real.

Otros mensajes elevaron aún más el tono y plantearon un escenario límite para el ‘Depredador’. “O termina como héroe o termina como villano. No hay punto medio”, fue una de las frases más compartidas, reflejando que la paciencia se acabó y que la exigencia hacia Guerrero será total.

El reclamo más contundente apuntó directamente a su relación con Carlos Zambrano. “Lo único que te voy a pedir es que dejes de darle la cinta de capitán al impresentable de tu amigo Carlos Zambrano”, señalaron varios hinchas, dejando claro que la interna del camerín, y las decisiones simbólicas, pesan tanto como los goles.

Los hinchas de Alianza comentaron tras renovación de Paolo. (Foto: X)

Los números de Paolo Guerrero en el 2025

Paolo Guerrero marcó un total de 16 goles en 35 partidos con Alianza Lima en la temporada 2025. De ese registro, 13 fueron en la Liga 1 y también aportó con 2 asistencias en el fútbol peruano.

Con contrato renovado y liderazgo asumido, Paolo Guerrero entra en el tramo más delicado de su historia en Alianza Lima. El respaldo existe, pero es frágil. La hinchada ya marcó la línea: títulos, orden y autoridad. El 2026 no será un año más; será el año que defina si Guerrero se consagra definitivamente o si su legado queda atrapado en la polémica.

Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima hasta el 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, según la información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

