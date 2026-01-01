FC Cajamarca sacudió la Liga 1 con la presentación oficial de Hernán Barcos hasta diciembre del 2026, pero el anuncio no solo generó ilusión: desató polémica por una indirecta que muchos interpretaron como un mensaje directo a Paolo Guerrero. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente encendió las redes.

En su publicación oficial, el club presentó a Barcos como “un verdadero depredador futbolístico”, una elección de palabras que llamó poderosamente la atención. “Depredador” es el apodo históricamente asociado a Paolo Guerrero, excompañero del ‘Pirata’ en Alianza Lima, con quien además se habló de una relación tensa y un supuesto enfrentamiento interno.

Pero la cosa no quedó ahí. El texto continuó elevando el tono simbólico: “‘El Pirata’ no solo trae goles; trae experiencia, liderazgo y ese espíritu guerrero que tanto necesitamos”. El uso de la palabra “guerrero”, justo el apellido de Paolo, terminó de alimentar la teoría de que no se trató de una coincidencia, sino de una indirecta cuidadosamente construida.

La publicación cayó como gasolina sobre una historia ya conocida por el hincha. Barcos y Guerrero compartieron vestuario en Alianza Lima y durante ese periodo circularon versiones de conflictos internos que nunca se aclararon del todo. Hoy, con el ‘Pirata’ como bandera de FC Cajamarca, el mensaje parece reivindicar su figura y marcar distancia con el pasado.

FC Cajamarca presentó a Barcos con indirecta a Guerrero. (Foto: FC Cajamarca)

¿Hasta cuándo Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca?

Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca por toda la temporada 2026. Esto quiere decir que el ‘Pirata’ será el delantero del cuadro que recién ascendió a la Primera División de la Liga 1.

Con este anuncio, FC Cajamarca no solo fichó a un goleador histórico, sino que ganó visibilidad nacional. Entre goles, apodos y palabras cargadas de significado, el club logró lo que pocos: que se hable de su proyecto en toda la Liga 1. Barcos ya está en casa y la polémica también zarpó con él.

Hernán Barcos es jugador de FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que el ‘Depredador’ se lleva 600 mil dólares por temporada.

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Con esta información, el delantero cobra por temporada 240 mil dólares.

Datos claves

Hernán Barcos firmó contrato oficial con FC Cajamarca hasta diciembre de 2026.

El club calificó a Barcos como un “verdadero depredador” y con “espíritu guerrero”, avivando la llama de la confrontación con Paolo Guerrero.

Hernán Barcos jugará en la Liga 1 con el equipo recién ascendido.

