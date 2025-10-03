¿Olvidarse de los escándalos? Se filtró la única condición que necesita Pablo Ceppelini para renovar con Alianza Lima

Pablo Ceppelini representó ser uno de los extranjeros con mejor renombre que llegó a Alianza Lima a esta temporada 2025, pero con el pasar del tiempo encontró irregularidad en su juego que incluso le ocasionó diversas críticas y duros cuestionamientos. Ahora su futuro podría estar en peligro y acaba de revelarse lo que realmente necesita para renovar su vínculo con el equipo blanquiazul pensando en el año 2026.

Publicidad

Publicidad

Es importante mencionar que durante los últimos días ha surgido la información de que Pablo Ceppelini protagoniza una denuncia por presunta agresión física que estaría complicándolo en el aspecto personal, además de que no es la primera vez que se encuentra inmerso en esta clase de escándalos. Dicho esto, la única condición para que siga vistiendo la camiseta de Alianza Lima no tiene que ver con esta situación y sí con lo netamente futbolístico.

Fuente: @willaxtv

“Hace unos días contacté con una fuente muy importante, la cual me dijo que el contrato de Pablo Ceppelini con Alianza Lima es hasta fines de este año, pero en el contrato existía la posibilidad de contrato automáticamente un año más en el caso que si y solo si Alianza Lima logre el título nacional”; informó el periodista deportivo José Varela en uno de los recientes episodios en su canal de ‘Youtube’ respecto a la continuidad del volante uruguayo en el barrio de Matute.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Pablo Ceppelini con Alianza Lima en este 2025?

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, Pablo Ceppelini ha disputado un total de 26 partidos contabilizando las competencias de la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, tan solo lleva 3 goles y 4 asistencias sumando 1537 minutos de competencia en el campo de juego. Es importante mencionar que actualmente viene recuperando terreno en los planes de Néstor Gorosito, aunque no es un titular fijo.

Fuente: Alianza Lima

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la condición que requiere el volante uruguayo para renovar su vínculo contractual, claramente hoy en día Alianza Lima no representa ser el primer candidato para quedarse con el Torneo Clausura 2025 ni mucho menos para la obtención del título nacional. En conclusión, parece muy complicado que se pueda concretar una estadía mucho más prolongada del protagonista en mención, a menos de que el desenlace del campeonato cambie drásticamente.

El valor actual de Pablo Ceppelini en el mercado internacional

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Pablo Ceppelini tiene una cotización internacional de 300 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.2 millones. Con 34 años de edad y un presente con minutos en Alianza Lima, veremos finalmente cómo termina el equipo íntimo en la Liga 1 2025 y si es que la renovación de contrato empieza a conversarse en la interna junto a los directivos.

Fuente: Transfermarkt

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se complicó su regreso a Alianza Lima? ‘Rocky’ Balboa escupió al ‘Huevo’ Acuña en el Racing vs. River