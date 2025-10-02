¿Sin título no hay renovación? La confesión desde Alianza Lima sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “Es una pregunta que…”

Por más que Alianza Lima venció 2-1 a Atlético Grau de Piura el día de ayer en Matute, no podemos perder de vista ni dejar pasar los cánticos de la hinchada cuando iban perdiendo en el primer tiempo. Claramente, existe un enorme fastidio hacia el nivel de los jugadores y es muy probable que el nombre de Néstor Gorosito también esté incluido en los cuestionamientos. Entonces, ¿será que podría peligrar la continuidad del entrenador en el equipo blanquiazul?

Si bien todavía no hay anuncio oficial o algo por el estilo ya que la Liga 1 2025 se mantiene activa, distintos rumores e informaciones en el último tiempo aseguran que todo está acordado para que Néstor Gorosito se mantenga como director técnico de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Ahora, el hecho del título nacional será un tema pendiente sin lugar a dudas, aunque la situación parece indicar que no representa una obligación como tal para un nuevo acuerdo.

Fuente: Alianza Lima

En esta ocasión fue Gustavo Zapata, asistente técnico de Néstor Gorosito en Alianza Lima, quien dio detalles sobre la renovación del comando técnico. Luego del triunfo frente a Atlético Grau de Piura por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, fue consultado en conferencia de prensa y no dudó en asegurar que solo hace falta la firma para que el acuerdo se mantenga vigente, tal y como en reiteradas ocasiones se ha podido conocer desde la interna de Matute.

¿Qué dijo exactamente Gustavo Zapata sobre la renovación con Alianza Lima?

“Respecto a la renovación, obviamente yo sé porque estamos informados que solamente falta la firma, pero es una pregunta que a lo mejor te la puede responder Franco Navarro o ‘Pipo’ Gorosito. Yo sé cómo está la situación porque hablamos permanentemente, pero la respuesta de la puede dar Franco o Néstor”; comentó Gustavo Zapata, asistente técnico de Alianza Lima, sobre la continuidad del grupo de trabajo que hoy en día se mantiene a cargo del plantel victoriano.

En conclusión, la estadía del entrenador argentino en el barrio de Matute está totalmente asegurada y garantizada, por decir lo menos. Tendría que suceder una catástrofe futbolística para que los directivos de Alianza Lima cambien de parecer en tramo final del Torneo Clausura 2025. Lo que quedaría por ver es la chance que tiene algunos jugadores de permanecer o no en el primer equipo, sobre todo cuando hay varios que terminan contrato a fin de año y deberían ser evaluados.

Los números de Néstor Gorosito al mando de Alianza Lima en este 2025

Compitiendo en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Néstor Gorosito puso nuevamente a Alianza Lima en las portadas más importantes del continente jugando y eliminando a rivales muy trascendentes como Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre. En cuanto a sus números y estadísticas, el estratega argentino ha dirigido 47 partidos, sumando un total de 24 triunfos, 13 empates y 10 derrotas en lo que va de la presente temporada.

Los 14 jugadores que terminan contrato con Alianza Lima este año

Ángelo Campos

Renzo Garcés

Guillermo Enrique

Marco Huamán

Ricardo Lagos

Fernando Gaibor

Pablo Lavandeira

Alan Cantero

Hernán Barcos

Paolo Guerrero

Fabrisio Mesías

Brian Arias

Mauricio Arrasco

Said Peralta

