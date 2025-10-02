¿Se complicó su regreso a Alianza Lima? ‘Rocky’ Balboa escupió al ‘Huevo’ Acuña en el Racing vs. River

Hace unos días sonaba como el posible delantero de Alianza Lima para el 2026, pero luego de escupir a un rival parece que se le cerraron todas las puertas. Estamos hablando de lo que sucedió entre ‘Rocky’ Balboa y el ‘Huevo’ Acuña en el partido entre Racing vs. River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Para entrar en contexto, Racing y River Plate jugaron por los cuartos de final de la Copa Argentina. Disputándose el cotejo a partido único en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, el ‘Millonario’ terminó ganando por 1-0 gracias a un gol de Maximiliano Salas a los cinco minutos.

Pero el problema llegó al final del partido. Si bien había sido un encuentro muy caliente, nadie imaginaba que ‘Rocky’ Balboa terminaría escupiendo en la cara al ‘Huevo’ Acuña, tal como muestran las imágenes de televisión.

Como era de esperarse, el ‘Huevo’ Acuña enloqueció luego de la desagradable acción que tuvo ‘Rocky’ Balboa y se descontroló. Terminando todo en una gresca llena de empujones y agarrones, al final solo se expulsó a Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

‘Rocky’ Balboa escupió al ‘Huevo’ Acuña en el Racing vs. River. (Foto: Getty Images)

¿Qué pasó entre ‘Rocky’ Balboa y el ‘Huevo’ Acuña?

Como se muestran en las imágenes de la televisión argentina, Adrián ‘Rocky’ Balboa escupió en la cara a Marcos ‘Huevo’ Acuña en el final del Racing vs. River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Si bien el árbitro no se dio cuenta de la acción en el mismo instante, sí llegó a colocar la agresión en el reporte y lo más probable es que Adrián ‘Rocky’ Balboa reciba una sanción ejemplar.

¿Cuándo jugó ‘Rocky’ Balboa en Alianza Lima?

Hay que recordar que Adrián ‘Rocky’ Balboa jugó en Alianza Lima entre el 2019 y 2020. Anotando en total 5 goles en 26 partidos, el delantero, el atacante ganó el Torneo Clausura 2019 con el equipo íntimo.

¿’Rocky’ Balboa regresa a Alianza Lima?

La última información era que Alianza Lima había sondeado a Adrián ‘Rocky’ Balboa para que llegue para el 2026, pero luego de la repugnante acción contra el ‘Huevo’ Acuña tal parece que esa puerta se cerró.

