Pablo Guede aceptó la superioridad de Sport Boys sobre Alianza Lima tras el empate: “Jugamos mal”

Sport Boys hizo un gran partido contra Alianza Lima. Aceptó en conferencia de prensa el propio Pablo Guede, técnico del conjunto blanquiazul.

El clásico enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys dejó un vibrante empate 1-1 en el marcador. Sin embargo, el análisis posterior dejó en evidencia un dominador claro en el apartado estratégico sobre el terreno de juego.

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El sincero análisis de Pablo Guede

El director técnico blanquiazul, Pablo Guede, reconoció la superioridad del rival en conferencia de prensa tras el pitazo final. El estratega argentino admitió que su equipo no encontró los caminos habituales ante la propuesta táctica de la Misilera.

Pablo Guede, entrenador actual de Alianza Lima. (Foto: X).

“Para mí fue un partidazo desde lo táctico, pero la realidad es que no jugamos bien, no encontramos las asociaciones”, declaró Guede con total autocrítica. El entrenador remarcó que el punto rescatado termina siendo un premio alto para el rendimiento mostrado por sus dirigidos.

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La huella táctica de Carlos Desio

El planteamiento diseñado por Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, neutralizó por completo el volumen de juego de Alianza Lima. La escuadra rosada cortó los circuitos de pase y presionó las salidas del cuadro íntimo durante gran parte del compromiso.

“Mucha culpa de esto la tienen ellos; nos cortaron muy bien los circuitos de juego”, enfatizó Guede sobre el trabajo del rival. “Jugamos mal, pero por mucho mérito de ellos, me gustaría felicitarlos”, agregó ante los medios de comunicación.

Ajustes urgentes en Alianza Lima

El resultado deja una llamada de atención en la interna victoriana de cara a las siguientes fechas del campeonato local. A pesar de haber salvado la igualdad, las falencias en la generación y en el bloque defensivo quedaron expuestas.

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“Tenemos que mejorar en todos los aspectos, por eso digo que, no habiendo hecho un buen partido, empatamos”, concluyó el estratega. El equipo blanquiazul deberá corregir errores rápidamente para sostener sus aspiraciones en la competencia.

DATOS CLAVE

El empate 1-1 fue el resultado del partido entre Alianza Lima y Sport Boys.

Pablo Guede admitió en conferencia que Alianza Lima no logró jugar bien.

Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, neutralizó los pases del cuadro íntimo.