Pablo Guede tuvo una conferencia de prensa extensa. Donde atacó a ciertos personajes que no apoyaron en Alianza Lima. Personas de la interna.

El estratega argentino Pablo Guede generó un terremoto total en las celebraciones de Alianza Lima tras coronarse de forma oficial como los flamantes campeones del Torneo Apertura 2026.

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A pesar de la inmensa alegría de la hinchada blanquiazul por un nuevo título. El director técnico optó por una postura radical y decidió no salir a recibir su medalla de campeón en el podio principal.

Minutos después, ante los medios de comunicación, el entrenador argentino soltó una frase fulminante. Que expone la enorme fractura interna que vive con la alta directiva de la institución íntima.

La fuerte acusación de Pablo Guede tras el título

El técnico de Alianza Lima no se guardó absolutamente nada y apuntó con dureza hacia aquellos personajes que, según su visión. Intentaron desestabilizar su proceso en los momentos más complicados del campeonato.

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“Cuando se levanta una copa salen muchos en las fotos que patean para atrás. Si tirarán todos para el mismo lado sería MARAVILLOSO. Esto es de los jugadores. Hubieron médicos que iban a ver a los jugadores a sus casas en la noche para darles sesiones de trabajo y aparte había gente que ni quería ver”.

Con estas palabras, el estratega dejó en claro que el mérito absoluto del éxito obtenido le pertenece al plantel de futbolistas y al sacrificado staff médico del club.

“Cuando se levanta una copa salen muchos en la fotos que patean para atrás. Su tirarán todos para el mismo lado sería MARAVILLOSO. Esto es de los jugadores”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



📹 Conferencia completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/FIxbSkeLOL pic.twitter.com/z97FIJfGf6 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 24, 2026

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¿Dardo directo para el Fondo Blanquiazul?

Inmediatamente, las redes sociales explotaron y los aficionados íntimos comenzaron a especular que la fuerte denuncia pública del DT fue dirigida de forma directa hacia el Fondo Blanquiazul.

Como se recuerda en el entorno de Matute, este influyente grupo de acreedores intentó echar y rescindir el contrato del entrenador cuando los resultados deportivos no acompañaban al equipo a mitad del semestre.

La permanencia y continuidad de Pablo Guede en el banquillo victoriano se sostuvo únicamente gracias a la firmeza de la dirección deportiva. La cual resistió con éxito la presión de los altos mandos institucionales.

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El futuro de Pablo Guede en Matute de cara al Clausura

Este campeonato del Torneo Apertura 2026 expone una evidente crisis política interna, donde el director técnico ha preferido marcar una distancia definitiva frente a la actual dirigencia del cuadro íntimo.

La gran interrogante que se plantea el entorno de Alianza Lima es si esta fractura con la directiva condicionará la permanencia del estratega para el segundo torneo del año.

Por ahora, la directiva blanquiazul guarda silencio, mientras la hinchada respalda totalmente a un Guede que demostró su liderazgo ganando el título contra todo pronóstico.

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Pablo Guede se mostró crítico después del título del Torneo Apertura 2026. (Foto: X).

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