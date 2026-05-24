Alianza Lima tiene en Pablo Guede al técnico ganador del Apertura. Quien utilizó la frase del ex entrenador de Universitario, Javier Rabanal.

El ambiente de la Liga 1 arde tras la consagración de Alianza Lima como flamante campeón del Torneo Apertura. En plena conferencia de prensa de celebración, el técnico Pablo Guede sorprendió a los medios con una frase que impactó directamente en la vereda de Universitario de Deportes.

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El estratega íntimo dedicó el éxito del campeonato a la enorme disposición de su actual plantel de futbolistas. Con un tono firme, Guede recalcó que la clave del éxito blanquiazul radicó en el trabajo diario y en la rápida asimilación de su idea táctica.

“Yo no les pido que armen un cohete para ir a la luna. Yo trato de proponerles y son ellos los que lo agarran o no lo agarran”, disparó Guede en plena conferencia.

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El enorme recuerdo de Javier Rabanal en Alianza Lima

La declaración de Pablo Guede no tardó en volverse viral en las redes sociales debido a su fuerte carga histórica. Los hinchas recordaron de inmediato que esa misma metáfora fue utilizada por Javier Rabanal durante su tormentoso paso por Universitario.

A diferencia del contexto festivo actual de Alianza Lima, Rabanal pronunció estas palabras en un escenario de total crisis institucional. El estratega merengue intentaba aferrarse a su cargo en la Liga 1 ante la evidente falta de respuestas de su plantel.

La historia terminó de la peor manera para Universitario en aquella oportunidad, con la destitución de Rabanal por malos resultados. El mensaje del DT nacional jamás caló en la interna crema, evidenciando una desconexión total desde el primer minuto.

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Dos realidades opuestas en Alianza Lima y Universitario

Este cruce de declaraciones pone bajo la lupa el comportamiento y la psicología del futbolista peruano en las instituciones más grandes del país. Mientras en Matute el plantel compró la idea y respaldó a Guede, en Ate la resistencia al mensaje dinamitó el proceso de Rabanal.

El contraste temporal también es determinante en el análisis periodístico. Pablo Guede lanza este descargo hoy desde la posición de máximo ganador, mientras que Rabanal lo hizo en el pasado como un recurso de supervivencia en plena competencia.

La actualidad de la Liga 1 demuestra que el éxito de una propuesta no depende exclusivamente de la pizarra táctica. Alianza Lima celebra hoy el Torneo Apertura con un grupo que le hizo caso en todo a su técnico, dejando una dura lección de gestión de grupos en el fútbol peruano.

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Pablo Guede campeón como entrenador en Alianza Lima. (Foto: X).

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