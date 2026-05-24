El fracaso en Copa Libertadores casi lo dejó sin trabajo. La directiva lo sostuvo y cumplió con el primer objetivo: el título del Torneo Apertura. El camino de Pablo Guede en Alianza Lima.

Alianza Lima fue el ganador del Torneo Apertura 2026 tras vencer a Los Chankas por 3-0 en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 16. El mérito de esta gran campaña del conjunto blanquiazul radica en la persona de Pablo Guede. Fue cuestionado por su fracaso en la Copa Libertadores, estuvo a punto de irse a San Lorenzo, pero se quedó, sostuvo al equipo y lo llevó a ganar este certamen.

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El camino de Pablo Guede fue totalmente de menor a mayor. Había muchas dudas por lo que había dejado la pretemporada en Uruguay con todo lo ocurrido por el caso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Al equipo le costó arrancar y eso fue una realidad con la eliminación de la Copa Libertadores 2026 en la fase 1 ante el humilde 2 de Mayo de Paraguay.

Fue un duro golpe para Alianza Lima. El equipo se había armado, precisamente, para pelear tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores con fichajes importantes como Jairo Vélez, Federico Girotti o Luis Ramos. Sin embargo, la eliminación del certamen continental apuntó directamente contra la figura de Guede.

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La explosiva conferencia de prensa de Pablo Guede, un punto de inflexión

Pese a ese fracaso en Libertadores, los resultados de Alianza Lima en Liga 1 fueron buenos. Si bien no convencía desde el juego, el equipo ganaba y esa virtud fue lo que marcó Pablo Guede en aquella conferencia de prensa explosiva, luego de la victoria ante Sport Boys el 20 de febrero.

Por aquel entonces, se llegó a decir de parte de varias fuentes que Guede sería despedido del club si no lograba un buen resultado ante el Boys. El triunfo 1-0, con gol de Renzo Garcés, fue suficiente para seguir en el cargo, pese a que no fue ni por cerca el mejor partido del equipo.

Pese a ello, Guede defendió su trabajo y hasta atacó al periodismo. “Lo que yo digo da lo mismo, porque todas las semanas hay problemas. Todo malo acá. Todo está mal, pero tenemos 10 puntos sobre 12“, fue una de sus frases fuertes. Pero no la única.

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“¿Vos crees que normal que vendan que si yo hoy no gano, me echan? ¿Vos crees que eso beneficia al equipo? Hay dos vertientes: una, que si es de adentro del club, le quieren hacer daño al club (…) y la segunda es que por ahí nos ven muy fuertes y ven que corremos, ven que metemos y que fallamos muchos goles y dicen ‘cuando empiecen a meterla y arrancar con la confianza, ojo, estos pueden salir campeones’“, insinuó.

Pablo Guede estuvo a punto de irse a San Lorenzo

La conferencia de prensa, pese a lo explosiva y fuerte, permitió a Pablo Guede trabajar con tranquilidad. Sin embargo, nuevamente, hubo ruido por su salida, aunque no precisamente por mal rendimiento o resultados. Es que desde Argentina, se lo vinculó con una posible llegada a San Lorenzo.

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Guede tuvo conversaciones con los directivos del ‘Ciclón’ para retornar al club. Se llegó a hablar de una cláusula de salida que tenía en su contrato con Alianza Lima y hasta una posible ejecución que haría el propio entrenador. Finalmente, debido a malos manejos de parte de la directiva del club argentino, desechó la posibilidad.

Humildad y trabajo, las claves de Pablo Guede para fortalecer a Alianza Lima

A un lado todos los rumores de una posible salida, Pablo Guede se dedicó a trabajar fuerte en el aspecto mental y en el profesional de un grupo al que se le exigió ser campeón. Alianza Lima llevaba tres años sin ganar siquiera un torneo corto.

Con todos los problemas durante la pretemporada, con el fracaso en Libertadores y con el ruido de una posible salida, Guede cumplió con parte de su objetivo a base de “humildad y trabajo”. Esas premisas la reiteraron varios jugadores de Alianza durante las entrevistas en L1MAX que tuvieron en medio de los festejos del título. Paolo Guerrero, Renzo Garcés, Jesús Castillo o Jairo Vélez han utilizado estas palabras para explicar el éxito blanquiazul.

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Lo próxima será el segundo semestre donde Alianza Lima, nuevamente, tendrá la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos y pelear por el campeonato nacional. Por lo pronto, dio un paso importante en el Apertura y su técnico es gran responsable de ello.

Datos claves

Torneo Apertura 2026: Alianza Lima se coronó campeón tras vencer 3-0 a Los Chankas.

Alianza Lima se coronó campeón tras vencer 3-0 a Los Chankas. Pablo Guede: el técnico rechazó a San Lorenzo y logró el título con Alianza.

el técnico rechazó a San Lorenzo y logró el título con Alianza. Copa Libertadores 2026: Alianza Lima cayó en fase 1 ante 2 de Mayo.