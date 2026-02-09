Pablo Guede después de ganar con lo justo a Comerciantes Unidos en Liga 1 abre polémica: “No tengo problemas…”

El ambiente en el vestuario local tras la victoria ante Comerciantes Unidos fue de alivio, pero también de una tensa calma marcada por las palabras de Pablo Guede. El técnico aprovechó la conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos de la hinchada, quienes criticaron el funcionamiento colectivo pese a sumar de a tres.

Pablo Guede reflexionó sobre su presente

Guede fue tajante al señalar que su mayor tranquilidad reside en la capacidad de su plantel para pisar el área rival constantemente. “No tengo problemas en reconocer cuando me equivoco, pero me preocuparía si no generáramos oportunidades”, afirmó el estratega, minimizando la falta de puntería como un factor circunstancial.

El planteamiento táctico permitió que el equipo produjera 11 ocasiones claras de gol, aunque solo dos terminaron en el fondo de la red. Esta falta de efectividad en Alianza Lima, es la que mantiene a los aficionados en vilo, pues el marcador reflejó un sufrimiento innecesario hasta el pitazo final.

Para el entrenador, el camino hacia la solvencia no es cerrarse atrás, sino potenciar el volumen ofensivo para compensar los errores en la definición. “Es cierto que después hay que meterlas, pero eso a veces pasa; tenemos que generar más para anotar más”, sentenció Guede ante los medios.

Pablo Guede dirigiendo en Alianza Lima. (Foto: X).

La polémica surge a partir de esta visión, ya que un sector de la grada considera que el equipo queda demasiado expuesto en defensa por buscar ese volumen. La victoria con lo justo deja sensaciones encontradas en una Liga 1 que no perdona licencias ante rivales de mayor jerarquía.

Con este resultado, el cuerpo técnico buscará ajustar la puntería en los entrenamientos semanales antes de su próxima salida. La consigna es clara: transformar ese dominio estadístico en resultados más holgados que permitan reconciliarse definitivamente con su exigente hinchada.

¿Cómo jugó Alianza Lima contra Comerciantes Unidos?

A pesar de registrar su posesión de balón más alta del torneo (62%), el equipo de Guede mostró debilidades defensivas al permitir contragolpes peligrosos sobre el final. Por segunda vez esta temporada, el conjunto generó más de diez oportunidades claras de gol, pero solo pudo concretar un máximo de dos tantos.

¿Cuál es el historial de Pablo Guede en resultados?

Anteriormente, en ligas como la argentina o la mexicana, sus equipos destacaban en la posesión del balón, pero a menudo se ubicaban en la mitad de la tabla en cuanto a goles recibidos por contraataque. En el reciente partido, las estadísticas oficiales de la Liga 1 indican que Alianza Lima tuvo un preocupante ratio de conversión de apenas un 18%, un margen que genera inquietud de cara a los próximos clásicos.

Pablo Guede dirigiendo en la Liga 1 de Perú. (Foto: X).

DATOS CLAVES