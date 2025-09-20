¿Néstor Gorosito pone suplentes? Las alineaciones titulares para Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Alianza Lima atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura y está obligado a ganar si quiere llegar a la final o asegurar un cupo a un torneo internacional en 2026. En esa lucha, su siguiente reto será ante Comerciantes Unidos.

Actualmente, el cuadro ‘íntimo’ se ubica en la sexta posición de la tabla con 12 puntos luego de ocho fechas disputadas. Además, está a siete unidades del sorpresivo líder del torneo, Cusco FC.

La situación de los ‘blanquiazules’ en el torneo local es tan ajustada que el equipo de Cutervo solo registra una unidad menos que ellos en la clasificación, llegando a este encuentro ubicado en la octava posición.

Teniendo en cuenta ello, Néstor Gorosito deberá analizar bien el panorama y escoger a sus mejores armas para que pueda asegurar los tres puntos en casa.

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Comerciantes Unidos

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Alan Cantero.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Mendez, Rotceh Aguilar, Keyvin Paico, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vílchez; José Marina, Julian Marchioni, Gonzalo Sánchez y Matías Sen.

A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

El duelo entre ‘victorianos’ y ‘cajamarquinos’, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 20:00 horas de Perú.

Asimismo, será transmitido a través de las pantallas de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El contenido también estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

