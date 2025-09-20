Alianza Lima dio a conocer la lista de jugadores convocados para el partido de este domingo 21 de setiembre ante Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Para este duelo, Néstor Gorosito definió que Paolo Guerrero no forme parte debido a que lo piensa para jugar ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025.

La prioridad de Alianza Lima está en la Copa Sudamericana 2025 donde el próximo jueves 25 de setiembre jugará el partido de vuelta ante la U. de Chile. Por eso, para enfrentar a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva, se espera que Gorosito guarde futbolistas y defina una formación con mayoría de habituales no titulares.

La gran expectativa estaba por la presencia de Paolo Guerrero, quien no jugó el partido de ida ante el ‘Bulla’ debido a una molestia que lo bajó de la convocatoria. Sin embargo, se espera que pueda estar para el duelo de vuelta en Coquimbo (Chile), aunque, al final, no estará ante Comerciantes Unidos por liga.

La lista de convocados de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos con varias ausencias

Paolo Guerrero no es la única ausencia en la convocatoria de Néstor Gorosito para el duelo liguero. Hay varios nombres que tampoco forman parte de los jugadores disponibles para este domingo ante los dirigidos por Claudio ‘Pampa’ Biaggio.

Renzo Garcés y Carlos Zambrano tampoco van a estar ante Comerciantes Unidos debido a sus respectivas suspensiones. Cabe recordar que el primero recibió seis fechas de sanción y el segundo, dos, por los incidentes ocurridos durante el clásico ante Universitario.

En tanto, la otra baja confirmada es Jesús Castillo, quien tampoco había estado a disposición para la ida ante Universidad de Chile. En este caso, su ausencia es estrictamente una decisión de Néstor Gorosito debido a la gran cantidad de variantes en su posición como los casos de Alessandro Burlamaqui, Pedro Aquino y Jean Pierre Archimbaud.

Lista de convocados de Alianza Lima

ARQUEROS: Ángelo Campos y Guillermo Viscarra

DEFENSORES: Guillermo Enrique, Josué Estrada, Marco Huamán, Ricardo Lagos, Miguel Trauco, Gianfranco Chávez.

MEDIOCAMPISTAS: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini, Piero Cari.

DELANTEROS: Alan Cantero, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Matías Succar, Gaspar Gentile, Hernán Barcos.

