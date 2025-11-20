Tras anunciarse el triunfo de Comerciantes ante Ayacucho, así quedó la tabla acumulada de la Liga 1

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol otra vez alteró la tabla acumulada de la Liga 1 luego de su fallo a favor de Comerciantes Unidos y tras declararlo vencedor por 3-0 ante Ayacucho.

Hay que recordar que en el partido entre Comerciantes Unidos y Ayacucho por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, Ayacucho (que era local) venía ganando por 1-0 cuando un “hincha” agredió al árbitro. El partido se suspendió y posteriormente se canceló.

Tras ello, varias voces cuestionaron la agresión y cierta duda se levantaba pues no tenía sentido que un hincha local agreda en perjuicio de su equipo. Lo cierto es que la Comisión Disciplinaria de la FPF resolvió darle el triunfo a Comerciantes Unidos por 3-0 sobre Ayacucho.

Con esta decisión la tabla acumulada de la Liga 1 se alteró y los puestos de descenso cambiaron. Ahora, Ayacucho es el más próximo a perder la categoría y correría con la misma desgracia que Alianza Universidad y Deportivo Binacional.

Comisión Disciplinaria de la FPF le dio la razón a Comerciantes Unidos sobre Ayacucho. (Foto: RPP)

Tabla de posiciones de la tabla acumulada de la Liga 1

La tabla acumulada de la Liga 1 cambió en la parte de la zona de descenso luego que la Comisión Disciplinaria de la FPF le diera el triunfo a Comerciantes Unidos por 3-0 sobre Ayacucho.

Ahora a falta de una fecha, Ayacucho sería el tercer equipo en descender en la temporada 2025 de la Liga 1. Solo podría evitarlo si termina haciendo más puntos que UTC: Ayacucho tiene que golear de visita a Cienciano, mientras que UTC debería perder de visita ante Alianza Lima.

¿Por qué Comerciantes Unidos ganó el partido ante Ayacucho?

Comerciantes Unidos le ganó a Ayacucho luego de la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol que resolvió que el cuadro de Cutervo se llevó el triunfo por 3-0 tras la agresión contra el árbitro por parte de los locales.

¿Cuántos equipos descienden en la temporada 2025 de la Liga 1?

Al final de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú descenderán los tres últimos puestos. Por ahora serían Ayacucho, Alianza Universidad y Deportivo Binacional.

Datos claves

La Comisión Disciplinaria de la FPF declaró vencedor a Comerciantes Unidos por 3-0 ante Ayacucho.

La decisión fue tomada por la suspensión y cancelación del partido de la Fecha 18 del Clausura 2025.

El fallo de la FPF alteró la tabla acumulada, dejando a Ayacucho como tercer equipo en descender en 2025.

