EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: gol de Ceppelini

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de La Victoria será testigo del partido que termine con la jornada de hoy, así que en la previa se esperan diversas emociones de por medio. Si bien los íntimos son claros favoritos para quedarse con el triunfo, la visita sueña con dar un golpe sobre la mesa.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en Matute, Alianza Lima perdió 3-4 frente a Deportivo Garcilaso, empató 0-0 ante Universitario de Deportes y derrotó 3-1 a ADT de Tarma. Por otro lado, Comerciantes Unidos llega luego de vencer 2-0 a Sport Huancayo, ganar 0-1 Sport Boys jugando en el Callao y caer 1-2 contra Alianza Universidad de Huánuco.
Hora y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025
El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 20:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias por medio de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación gozarás del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.