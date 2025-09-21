Es tendencia:
Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: gol de Ceppelini

'Blanquiazules' y 'Cutervinos' se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. A continuación, sigue todas las incidencias del encuemtro.

80 '¡Disparo de Burlamaqui!

El volante de Alianza probó desde larga distancia, pero su remate no tuvo mucha potencia sobre el arco de Villete.

78' ¡Gooooooooooool de Alianza Lima!

Pablo Ceppelini convierte el 4-0 del partido en Matute luego de una asistencia de Kevin Quevedo en el área de Comerciantes Unidos.

75' ¡Goooooooooool Alianza Lima!

Gaspar Gentile concretó el 3-0 frente a Comerciantes Unidos tras una gran jugada en colectivo de Alianza Lima. Es goleada en Matute.

71' ¡Cambio en Alianza Lima!

Sale Cantero - Ingresa Burlamaqui.

68' ¡Aproximación de Comerciantes!

Luego de un tiro libre a favor, los centrales de la visita buscaron conectar en área de Alianza y no lo lograron.

63' ¡Cambios en Alianza Lima!

Salen Cari y Castillo - Ingresan Gentile y Barcos.

59' ¡Goooooooooooooool de Alianza Lima!

Kevin Quevedo anota el 2-0 del duelo ante Comerciantes Unidos tras un buen disparo a ras de la cancha y ante la poca resistencia del arquero.

58' ¡Gol anulado a Alianza Lima!

Alan Cantero convirtió el 2-0 frente a Comerciantes Unidos, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

56' ¡Casi llega el 2-0 de Alianza!

Luego de una gran jugada de Castillo por el sector izquierdo, Quevedo disparó y el balón pegó en el travesaño del arco defendido por Villete.

51' ¡Llegada de Comerciantes!

Tras buen centro de Lecaros, fue Marchion quien remató de cabeza y nuevamente Viscarra salvó a Alianza.

46' ¡Casi lo empata Comerciantes!

Lecaros remato con potencia en área de Alianza y apareció la figura de Viscarra para salvar a los suyos en el arranque de la segunda etapa.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Alianza Lima y Comerciantes Unidos ya juegan la segunda mitad del duelo en Matute.

Image

45'+4 ¡Final del primer tiempo!

El duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos terminó en su etapa inicial. La ventaja es 1-0 para los locales con gol de Pedro Aquino.

Image

45' ¡Se jugarán 2 minutos más en Matute!

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se alargará hasta el minuto 47.

43' ¡Tarjeta amarilla para Sen!

El atacante y capitán de Comerciantes fue amonestado por una falta en contra de Ceppelini.

40' ¡Minutos finales del primer tiempo!

El duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos vive sus últimos momentos en la primera mitad.

37' ¡Alianza quiere mayor diferencia!

Cantero estuvo a punto de definir en área de Comerciantes, pero no le pegó bien al balón tras un resbalón.

33' ¡Gooooooooooooool de Alianza Lima!

Pedro Aquino anota el 1-0 frente a Comerciantes Unidos tras un buen cabezazo luego de un tiro de esquina ejecutado por Pablo Ceppelini. ¡Celebra Matute!

Tweet placeholder

29' ¡Alianza sigue encima!

Ahora fue el turno de Cantero al intentar un remate en el área chica de Comerciantes e increíblemente mandó la pelota a los cielos.

27' ¡Llegada peligrosa de Alianza!

Castillo intentó un tremendo remate desde el borde del área de Comerciantes y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Villete.

19' ¡Tarjeta amarilla para Aguilar!

El lateral de Comerciantes fue amonestado por una dura falta en contra de Castillo.

17' ¡Casi llega el 1-0 de Alianza!

Tras una gran jugada de Castillo por el extremo izquierdo, apareció Ceppelini para cabecear y no logró conectar del todo bien.

13' ¡Tarjeta amarilla para Estrada!

El defensor de Alianza fue amonestado por una falta en contra de Lecaros al borde del área de Alianza.

12' ¡Intento de Quevedo!

El extremo de Alianza probó un disparo desde fuera del área y no fue efectivo. El balón se fue muy por encima del arco de Villete.

11' ¡Remate lejano de Lecaros!

El atacante de Comerciantes intentó un disparo desde larga distancia, aunque el balón se fue muy desviado.

10' ¡Comerciantes busca la contra!

El equipo cutervino se resguarda bien en su propio campo y luego intenta salir rápido para atacar, pero hasta ahora no genera peligro.

3' ¡Alianza con la posesión del balón!

El equipo blanquiazul es quien toma las riendas del partido en este inicio frente a Comerciantes.

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Lima y Comerciantes Unidos ya disputan el primer tiempo del duelo en Matute en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

Image

¡Así fue el calentamiento de Alianza Lima!

Los jugadores íntimos terminaron con los trabajos precompetitivos y ahora se alistan para saltar a la cancha de cara al duelo ante Comerciantes Unidos.

Image
Image
Image

¡Así se ven las tribunas de Matute!

El Estadio Alejandro Villanueva sigue cargando en sus 4 tribunas a minutos del inicio del duelo entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

Image
¡El capitán de Alianza Lima!

Marco Huamán será el jugador íntimo que llevará la cinta de capitán esta noche en Matute.

¡Alineación titular de Comerciantes Unidos!

El profesor Claudio Biaggio alista el siguiente equipo titular para visitar a Alianza Lima: Villete, Aguilar, Vílchez, Tecilla, Méndez, Paico, Cárdenas, Marina, Marchioni, Lecaros y Sen.

¡Así fue la llegada de Alianza Lima al estadio!

La delegación blanquiazul ya dice presente en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute a instantes del inicio del duelo frente a Comerciantes Unidos.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Néstor Gorosito prepara el siguiente equipo titular para recibir esta noche a Comerciantes Unidos: Viscarra; Huamán, Chávez, Estrada, Trauco; Aquino, Cari, Ceppelini, E. Castillo, Quevedo y Cantero.

Image

¡Los cuidados por si vas a Matute!

Conoce las medidas de restricciones a minutos del duelo entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

Image
¿Fichaje listo en Matute?

Alianza Lima pretende quedarse con los servicios de Alan Cantero de cara a la temporada 2026.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Néstor Gorosito tendrá disponibles a los siguientes jugadores para el partido de hoy ante Comerciantes Unidos.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos!

Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos en Matute en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. A continuación, disfruta del minuto a minuto que te ofrece 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de La Victoria será testigo del partido que termine con la jornada de hoy, así que en la previa se esperan diversas emociones de por medio. Si bien los íntimos son claros favoritos para quedarse con el triunfo, la visita sueña con dar un golpe sobre la mesa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en Matute, Alianza Lima perdió 3-4 frente a Deportivo Garcilaso, empató 0-0 ante Universitario de Deportes y derrotó 3-1 a ADT de Tarma. Por otro lado, Comerciantes Unidos llega luego de vencer 2-0 a Sport Huancayo, ganar 0-1 Sport Boys jugando en el Callao y caer 1-2 contra Alianza Universidad de Huánuco.

Hora y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 20:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias por medio de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación gozarás del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
