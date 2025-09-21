EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: gol de Ceppelini

Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos en Matute en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. A continuación, disfruta del minuto a minuto que te ofrece 'Bolavip Perú'.

La delegación blanquiazul ya dice presente en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute a instantes del inicio del duelo frente a Comerciantes Unidos.

Los jugadores íntimos terminaron con los trabajos precompetitivos y ahora se alistan para saltar a la cancha de cara al duelo ante Comerciantes Unidos.

Alianza Lima y Comerciantes Unidos ya disputan el primer tiempo del duelo en Matute en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

El equipo cutervino se resguarda bien en su propio campo y luego intenta salir rápido para atacar, pero hasta ahora no genera peligro.

El extremo de Alianza probó un disparo desde fuera del área y no fue efectivo. El balón se fue muy por encima del arco de Villete.

El defensor de Alianza fue amonestado por una falta en contra de Lecaros al borde del área de Alianza.

Tras una gran jugada de Castillo por el extremo izquierdo, apareció Ceppelini para cabecear y no logró conectar del todo bien.

Castillo intentó un tremendo remate desde el borde del área de Comerciantes y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Villete.

Ahora fue el turno de Cantero al intentar un remate en el área chica de Comerciantes e increíblemente mandó la pelota a los cielos.

Cantero estuvo a punto de definir en área de Comerciantes, pero no le pegó bien al balón tras un resbalón.

El atacante y capitán de Comerciantes fue amonestado por una falta en contra de Ceppelini.

El duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos terminó en su etapa inicial. La ventaja es 1-0 para los locales con gol de Pedro Aquino.

Lecaros remato con potencia en área de Alianza y apareció la figura de Viscarra para salvar a los suyos en el arranque de la segunda etapa.

Luego de una gran jugada de Castillo por el sector izquierdo, Quevedo disparó y el balón pegó en el travesaño del arco defendido por Villete.

Kevin Quevedo anota el 2-0 del duelo ante Comerciantes Unidos tras un buen disparo a ras de la cancha y ante la poca resistencia del arquero.

Luego de un tiro libre a favor, los centrales de la visita buscaron conectar en área de Alianza y no lo lograron.

Pablo Ceppelini convierte el 4-0 del partido en Matute luego de una asistencia de Kevin Quevedo en el área de Comerciantes Unidos.

El volante de Alianza probó desde larga distancia, pero su remate no tuvo mucha potencia sobre el arco de Villete.

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de La Victoria será testigo del partido que termine con la jornada de hoy, así que en la previa se esperan diversas emociones de por medio. Si bien los íntimos son claros favoritos para quedarse con el triunfo, la visita sueña con dar un golpe sobre la mesa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en Matute, Alianza Lima perdió 3-4 frente a Deportivo Garcilaso, empató 0-0 ante Universitario de Deportes y derrotó 3-1 a ADT de Tarma. Por otro lado, Comerciantes Unidos llega luego de vencer 2-0 a Sport Huancayo, ganar 0-1 Sport Boys jugando en el Callao y caer 1-2 contra Alianza Universidad de Huánuco.

Hora y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

Hora y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 20:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias por medio de 'L1 MAX' y 'L1 Play'.

