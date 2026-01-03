Pablo Guede no esquivó el tema Advíncula y dejó una respuesta contundente que sacude a Alianza Lima. El nuevo DT blanquiazul fue consultado por la posible llegada del lateral peruano para la temporada 2026 y, fiel a su estilo, habló con franqueza, sin cerrar puertas y sin generar falsas expectativas.

El entrenador argentino puso paños fríos, pero confirmó que el nombre está sobre la mesa: “Quiero charlar primero con Franco Navarro, pero ¿a quién no le gustaría tenerlo en su equipo?”. Una frase que no confirma el fichaje, pero que valida el interés deportivo y reconoce el peso específico de Advíncula en el fútbol sudamericano.

Guede entiende el contexto y la magnitud del rumor. Advíncula viene de Boca Juniors, tiene experiencia en Copa Libertadores, carácter competitivo y un perfil que encaja con la exigencia histórica de Alianza Lima. Por eso, aunque el DT marca los pasos formales, su respuesta suena más a guiño que a distancia.

Además, el técnico blanquiazul se refirió al armado del plantel y descartó cualquier presión externa: “No sentimos ninguna clase de presión por el hecho de que se esté armando un buen plantel. Es Alianza y sabíamos a lo que veníamos”. Un mensaje directo que refuerza la idea de un proyecto ambicioso y consciente del peso del escudo.

¿Advíncula fichará por Alianza?

Si bien Luis Advíncula puede dejar Boca Juniors, lo más probable es que si se va del ‘Xeneize’ busque alguna oferta en Brasil. Aunque, de igual modo, se sabe que tanto Alianza Lima como Sporting Cristal le han abierto las puertas del club, pero su sueldo es bastante alto.

Así, Pablo Guede deja claro que Alianza Lima apunta alto. Sin promesas vacías, pero con convicción. Advíncula está en el radar, el mercado está abierto y el mensaje es firme: en La Victoria no se improvisa ni se teme a la exigencia. El 2026 empieza a jugarse también desde el discurso.

Advíncula jugando para Boca. (Foto: Boca Juniors)

¿Cuánto dinero gana Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

¿Hasta cuándo Advíncula tiene contrato con Boca?

Luis Advíncula renovó con Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral derecho es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos.

Datos claves

El entrenador Pablo Guede confirmó interés deportivo por fichar a Luis Advíncula para 2026.

Guede planea charlar con Franco Navarro sobre la posible incorporación del lateral peruano.

Clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal abrieron las puertas al actual jugador de Boca.

