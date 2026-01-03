Es tendencia:
Mateo Antoni fue presentado en Alianza y ya tiene su primera misión: “El encargado de sentar a Zambrano”

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Mateo Antoni y la hinchada se emociona con su llegada.

Por Bruno Castro

Mateo Antoni presentado en Alianza Lima.
© Alianza LimaMateo Antoni presentado en Alianza Lima.

Mateo Antoni es el último jugador que ha firmado con Alianza Lima pensando en la temporada 2026. Llegado desde Argentina esta mañana, el defensor pasó exámenes médicos sin problemas, consiguiendo de esta forma ser presentado como flamante refuerzo. Ahora tiene una misión clara, esto según el pedido de varios hinchas que son optimistas con él.

Una buena parte de los aficionados no dudaron en pedirle que pueda llegar a sentar a Carlos Zambrano. El ‘Kaiser’ viene siendo una molestia para los aficionados, que no ven compromiso en él. Más que todo por sus constantes expulsiones que ha tenido el año pasado, sin mencionar las veces que fue visto en alguna fiesta o salida nocturna que consideran una falta de respeto para el club.

Comentarios de los hinchas de Mateo Antoni (Foto: X).

Comentarios de los hinchas de Mateo Antoni (Foto: X).

Claro, muchos hinchas también solo pasaron a felicitarlo por su llegada al cuadro ‘Blanquiazul’, esperando que pueda rendir a un gran nivel. En este caso, hablamos de un jugador joven que podría llegar a marcar muy bien la diferencia. Lo que le permitiría ser un elemento que pueda luchar el puesto de titular en el conjunto de La Victoria.

Comentarios de los hinchas de Mateo Antoni (Foto: X).

Comentarios de los hinchas de Mateo Antoni (Foto: X).

¿Quién es Mateo Antoni?

Posiblemente para muchos sea un futbolista desconocido, pues Mateo Antoni no ha jugado muchos años al fútbol. Tiene tan solo 22 años de edad, por lo que es un elemento bastante joven por el que está apostando Franco Navarro y Pablo Guede. En este caso nació en Uruguay, Montevideo y se desempeña como defensor central, aunque también puede hacerlo como lateral por la izquierda.

En este caso, es algo parecido a lo que fue Juan Pablo Freytes, quien llegó como central, pero terminó de lateral por izquierda. Al final su buen nivel le permitió irse vendido a Fluminense, en donde viene jugando, aunque el Bologna de Italia busca ficharlo.

Este joven prospecto la temporada pasada estuvo jugando en Argentinos Juniors, en este cuadro no tuvo muchas oportunidades que digamos. Tan solo llegó a disputar 5 encuentros, no hizo goles y menos asistencias en 235 minutos en cancha.

Imagen
Presentación de Mateo Antoni (Foto: Alianza Lima).

Datos Claves

  • Mateo Antoni firmó como refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026 tras exámenes médicos.
  • El defensor uruguayo de 22 años llega procedente del club Argentinos Juniors.
  • Antoni disputó 5 partidos y sumó 235 minutos de juego durante la temporada pasada.
bruno castro
Bruno Castro
Better Collective Logo