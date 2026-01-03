Mateo Antoni reveló lo que hizo Pablo Guede para convencerlo de firmar por Alianza Lima

Alianza Lima empezó con las revisiones médicas a sus jugadores el día de hoy y a la vez con la primera sesión de pretemporada. Entre los refuerzos más importantes tenemos que mencionar a Mateo Antoni, defensor uruguayo que fue confirmado hace algunas horas y que llegó en la mañana a la capital peruana para revelar ciertos detalles en la conversación privada con Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima.

Así es. Resulta que el entrenador argentino tuvo un contacto directo con Mateo Antoni para que pueda tomar la decisión de aceptar la propuesta de Alianza Lima y así llegar a préstamo a la institución por toda la temporada 2026 proveniente de Argentinos Juniors. El campeón del mundo Sub-20 con la Uruguay no dudó en contar aspectos por los que efectivamente jugará en Matute.

“Primero que nada, agradecer a todos por estar acá. Estoy muy contento porque es un club muy grande. Fue eso lo que me llevó a tomar la decisión y el llamado del técnico influyó mucho en eso. Pablo Guede me dijo que quería contar conmigo, que me fue a buscar a Argentinos Juniors y que no tuvo la posibilidad, pero que iba a tener la chance”; declaró Mateo Antoni ante la prensa local.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El gran objetivo de Mateo Antoni en Alianza Lima y sus chances de ser titular

Mateo Antoni no escondió las enormes ganas que tiene de jugar por Alianza Lima y aseguró que el título nacional sería uno de los propósitos más importantes que se ha trazado en esta nueva experiencia que empezará a gozar en el fútbol peruano. “El objetivo con Alianza es salir campeones, clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores y bueno ganar lo más que podamos”.

ver también Jairo Vélez no pudo evitar mostrar su emoción tras fichar por Alianza Lima y dejó indirecta a Universitario: “El primero”

Ahora, en cuanto a las opciones que tiene el defensor uruguayo en ser titular dentro de las planificaciones estelares de Pablo Guede, claramente llega a Matute como un refuerzo de renombre y a ganarse un puesto de titular. Ya sea al lado de Carlos Zambrano o de Renzo Garcés en línea de cuatro o como un stopper en línea de cinco, pero de todas maneras tiene la intención de marcar la diferencia.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Diario UNO.

Los refuerzos confirmados de Alianza Lima para la temporada 2026

Además del arribo de Mateo Antoni de cara a la temporada 2026, Alianza Lima confirmó otros refuerzos en la plantilla liderada técnicamente por Pablo Guede. Jugadores como D’Alessandro Montenegro, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal, Luis Ramos y Federico Girotti son quienes también empezarán con las sesiones de entrenamiento en las instalaciones de Videna pensando en los objetivos que seguramente ya se trazaron en la interna del club.

DATOS CLAVES

El defensor uruguayo Mateo Antoni llegó al país para unirse a Alianza Lima este 2026 .

llegó al país para unirse a este . El técnico Pablo Guede solicitó el préstamo del jugador proveniente del club Argentinos Juniors .

solicitó el préstamo del jugador proveniente del club . Los jugadores Jairo Vélez y Federico Girotti iniciaron la pretemporada como refuerzos confirmados en Videna.

Publicidad