Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Universitario por 3-0 ante Wanka en la Liga Peruana de Vóley

Se acabó la Primera Etapa de la Liga Peruana de Vóley para algunos equipos. Uno de ellos es Universitario de Deportes, que logró quedar nuevamente en lo alto tras vencer a Deportivo Wanka en un gran partido. El marcador final fue un 3-0 contundente para las ‘Pumas’ que buscan la revancha para en la Segunda Etapa.
En este caso el conjunto de dirigido por Francisco Hervás demostró tenacidad en todo momento. Logrando hacer un sólido partido que no les causó tantos problemas como se podía esperar. Lo que les permitió llegar a estar en lo alto de la tabla tras un partido que la San Martín ganó, pero que dejó puntos al llegar al quinto set.
Las ‘Pumas’ fueron contundentes desde el comienzo, hablamos de un 25 a 14 en el primer set. Luego se vio un desafiante 25 a 11 que dejaba en claro que había un favorito y que el partido estaba próximo a acabar. Finalizando con un 25 a 20 que terminó con el juego por completo.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Tras este encuentro del día sábado, así termina la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley en la Primera Etapa.
|#
|Equipos
|PJ
|PTS
|1
|Universitario
|11
|30
|2
|USMP
|11
|29
|3
|Alianza Lima
|10
|24
|4
|Circolo Sportivo Italiano
|11
|18
|5
|Géminis
|11
|17
|6
|Regatas Lima
|10
|16
|7
|Atlético Atenea
|10
|14
|8
|Rebaza Acosta
|10
|11
|9
|Olva Latino
|10
|9
|10
|Kazoku No Perú
|11
|8
|11
|Deportivo Soan
|10
|7
|12
|Deportivo Wanka
|11
|4
Así van los partidos en la jornada número 11
Hasta el momento son tres los compromisos que se han podido disputar en esta última jornada de la Primera Etapa.
Resultados de la fecha 11:
- USMP 3-2 Kazoku No Perú
- CS Circolo 3-1 Géminis
- Universitario 3-0 Deportivo Wanka
- Deportivo Soan – Olva Latino
- Atlético Atenea – Rebaza Acosta
- Alianza Lima – Regatas Lima
Datos Extras
- Universitario de Deportes venció 3-0 a Deportivo Wanka liderando la tabla con 30 puntos.
- El equipo dirigido por Francisco Hervás registró parciales de 25-14, 25-11 y 25-20.
- La USMP quedó en segundo lugar con 29 puntos tras ganar 3-2 a Kazoku.