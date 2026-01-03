Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Universitario por 3-0 ante Wanka en la Liga Peruana de Vóley

Se acabó la Primera Etapa de la Liga Peruana de Vóley para algunos equipos. Uno de ellos es Universitario de Deportes, que logró quedar nuevamente en lo alto tras vencer a Deportivo Wanka en un gran partido. El marcador final fue un 3-0 contundente para las ‘Pumas’ que buscan la revancha para en la Segunda Etapa.

En este caso el conjunto de dirigido por Francisco Hervás demostró tenacidad en todo momento. Logrando hacer un sólido partido que no les causó tantos problemas como se podía esperar. Lo que les permitió llegar a estar en lo alto de la tabla tras un partido que la San Martín ganó, pero que dejó puntos al llegar al quinto set.

Las ‘Pumas’ fueron contundentes desde el comienzo, hablamos de un 25 a 14 en el primer set. Luego se vio un desafiante 25 a 11 que dejaba en claro que había un favorito y que el partido estaba próximo a acabar. Finalizando con un 25 a 20 que terminó con el juego por completo.

Universitario 3-0 Deportivo Wanka (Foto: Universitario).

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras este encuentro del día sábado, así termina la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley en la Primera Etapa.

# Equipos PJ PTS 1 Universitario 11 30 2 USMP 11 29 3 Alianza Lima 10 24 4 Circolo Sportivo Italiano 11 18 5 Géminis 11 17 6 Regatas Lima 10 16 7 Atlético Atenea 10 14 8 Rebaza Acosta 10 11 9 Olva Latino 10 9 10 Kazoku No Perú 11 8 11 Deportivo Soan 10 7 12 Deportivo Wanka 11 4

Así van los partidos en la jornada número 11

Hasta el momento son tres los compromisos que se han podido disputar en esta última jornada de la Primera Etapa.

Resultados de la fecha 11:

USMP 3-2 Kazoku No Perú

CS Circolo 3-1 Géminis

Universitario 3-0 Deportivo Wanka

Deportivo Soan – Olva Latino

Atlético Atenea – Rebaza Acosta

Alianza Lima – Regatas Lima

Datos Extras