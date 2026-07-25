Hinchada de Lanús tuvo cánticos contra Pipo Gorosito y así fue reacción en la cancha

Néstor Gorosito es un personaje que no deja de hacer noticia y esta vez fue tendencia en el choque entre Lanús vs. San Lorenzo. Antes de iniciado el partido, el cuadro ‘Granate’ mediante sus hinchas tuvo cánticos en contra del popular ‘Pipo’.
En pleno homenaje a la Selección Argentina por lo hecho en el Mundial 2026, los hinchas de Lanús aprovecharon para cantar contra Gorosito. Lo que se pudo escuchar “Gorosito Hijo de P…” desde las gradas, demostrando su desacuerdo con el entrenador argentino.
Tras escuchar estos cánticos, la cámara inmediatamente se fue para ver la reacción del ‘Pipo’. El DT antes de sentirse atacado y molestarse, demostró todo lo contrario. Se le vio riendo y bastante relajado a pesar de tener a la tribuna en su contra.
Cánticos contra Néstor Gorosito:
EL REENCUENTRO DE PIPO Y LANÚS: En pleno reconocimiento a la Selección Argentina, los hinchas del Grana recordaron el paso de Gorosito por el club. El DT reaccionó de una manera particular…— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
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¿Por qué los hinchas de Lanús odian a Néstor Gorosito?
La pelea con la barra es algo que ya lleva años y que todo ocurrió en el año 2005. En aquella oportunidad el mismo ‘Pipo’ contó que tuvo problemas con la hinchada debido a que no les quiso dar dinero. Ellos solicitaron, pero el DT no accedió.
Tiempo después el entrenador dijo que gracias a Lanús se compró un departamento y una casa. Cosa que tiempo más tarde diría que es falso, no obstante esto molestó más a las 12.
Por último, soltó que eran más los hinchas de Banfield que los de Lanús. Con esto terminó de sepultar su relación, ganándose el repudio de la afición que hasta el día de hoy no lo pueden ni ver en pintura.
La razón por la que Gorosito es odiado en Lanús:
Pipo Gorosito y la historia de por qué no es querido en Lanús, club que dirigió en 2005 💣.— Líbero (@Liberotyc) May 7, 2021
– Dijiste que el 70% del Sur es de Banfield…
– No me arrepiento de eso, para mi son más. pic.twitter.com/MjOB4EPiGs
Datos Claves
- Néstor Gorosito fue insultado por hinchas de Lanús previo al duelo contra San Lorenzo.
- El conflicto inició en 2005 cuando el DT se negó a darles dinero.
- El entrenador empeoró la situación al afirmar que Banfield tiene más hinchas que Lanús.