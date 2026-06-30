LDU Quito no se quedó quieto después de sacar a José Carabalí de la Liga 1 en Perú. Ahora, le entrega una nueva mala noticia a Universitario.

La pesadilla de Universitario de Deportes en el mercado de pases tiene un mismo verdugo: Liga Deportiva Universitaria de Quito. El cuadro ecuatoriano, que ya le arrebató los planes a los cremas con el sorpresivo fichaje del carrilero José Carabalí, vuelve a cruzar la frontera para amenazar el corazón del proyecto deportivo de Ate.

Publicidad

El nuevo golpe que planea LDU en el mercado de fichajes

Isaac Álvarez, mandamás del Rey de Copas de Ecuador, rompió el silencio en el programa Estudio Fútbol de A Presión Radio. Durante la entrevista, el directivo confirmó de manera abierta el firme interés que tienen por fichar al mediocampista peruano Piero Quispe.

Isaac Alvarez, presidente de LDU Quito, confirmó el interés por Piero Quispe: "Liga siempre estuvo pendiente de varios jugadores de Perú. Obvio que mostramos el interés por Piero Quispe. Lo mencioné como un ejemplo, en el pasado estuvo él", dijo en Estudio Fútbol por @apresion1 pic.twitter.com/IcTTTWNfeF — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) June 30, 2026

El volante nacional se encuentra actualmente como agente libre tras rescindir anticipadamente su contrato con los Pumas de la UNAM de México. Esta situación lo convirtió de inmediato en una de las piezas más cotizadas del continente para el segundo semestre del año.

Publicidad

“Liga siempre estuvo pendiente de varios jugadores de Perú. Obvio que mostramos el interés por Piero Quispe. Lo mencioné como un ejemplo, en el pasado estuvo él”, confesó Álvarez en A Presión Radio, dejando en claro que el volante es una prioridad para su secretaría técnica.

El plan frustrado de Universitario de Deportes

Esta noticia cae como un balde de agua fría en Universitario de Deportes, club que ya planificaba una estrategia seria para repatriar a su canterano. La directiva crema buscaba convencer al jugador de regresar a Ate para potenciar el plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

En las últimas horas se conoció que la interna de la ‘U’ evaluaba ofrecerle un contrato formal de dos años. Como plan de contingencia, también se manejaba un préstamo corto de seis meses para que el futbolista recupere su mejor nivel bajo el mando del director técnico Héctor Cúper.

Publicidad

Piero Quispe interesa en Universitario y LDU Quito. (Foto: X).

El presente de Piero Quispe tras su paso por el extranjero

Piero Quispe viene de cerrar una etapa de mucha continuidad en el fútbol de Australia, donde estuvo defendiendo las sedas del Sydney FC. En el fútbol de Oceanía, el mediocampista nacional logró registrar un total de 30 partidos oficiales y anotó dos goles.

A pesar de su buen rendimiento en el exterior, el deseo del jugador sigue siendo consolidarse en un fútbol de alta competencia. La aparición de un gigante continental como LDU de Quito, con mayor presupuesto y vitrina en torneos internacionales, amenaza con frustrar definitivamente el gran sueño de la hinchada crema.

Publicidad

DATOS CLAVE