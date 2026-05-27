Franco Navarro Mandayo, directivo de Alianza Lima, dio detalles sobre el fichaje de Jairo Vélez y en parte expuso la desatención de Universitario a finales del año 2025.

Si tenemos que hablar de uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en este título del Torneo Apertura 2026, sin duda alguna el nombre de Jairo Vélez genera consenso gracias al rendimiento mostrado. Recordando que llegó proveniente de Universitario de Deportes cuando claramente representaba ser un fichaje sorpresa para muchos en el medio, ahora se conocieron más detalles del caso.

Publicidad

Fuente: Universitario.

Resulta que Franco Navarro Mandayo, Gerente Deportivo de Alianza Lima, reveló luego de varios meses cómo se dio el arribo de Jairo Vélez a Matute cuando en su momento se hablaba mucho de que continuaría en Universitario de Deportes cuando dicha directiva tenía la posibilidad de renovarle. Destacando la buena predisposición del jugador, las negociaciones se dieron en los mejores términos.

“Un día en diciembre, me llega la posibilidad de que me cuentan que por ahí la renovación de Jairo Vélez no estaba. Era un jugador que nos interesaba, pero no teníamos en la planificación traerlo porque sabíamos que el equipo donde estaba antes tenía una cláusula para renovar y entendíamos que la iban a ejecutar. De hecho, Jorge Fossati lo había dicho”; comentó Franco Navarro Jr. en L1 MAX.

Publicidad

En cuanto a la decisión de Jairo Vélez y de lo que en su momento la directiva la Universitario de Deportes habría intentado para retenerlo cuando claramente Alianza Lima ya había avanzado con las negociaciones para sumarlo como refuerzo en esta temporada 2026, el directivo íntimo aseguró: “Después, entiendo que se hicieron algunos esfuerzos para que no llegue a nosotros, pero la verdad Jairo Vélez se comportó 10 puntos en todo momento“.

La importancia de Jairo Vélez en el Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026

Jairo Vélez llegó a Alianza Lima como uno de los refuerzos más sorpresivos para la temporada 2026, sobre todo cuando venía de cumplir un muy buen cierre siendo titular con Universitario de Deportes durante el año pasado. En lo que va de la actual campaña, el atacante ecuatoriano nacionalizado peruano ha disputado 18 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores con un total de 1.462 minutos de competencia.

Publicidad

Con 3 goles y 4 asistencias registradas hasta el momento, Jairo Vélez se convirtió en uno de los habituales titulares dentro de las planificaciones de un Pablo Guede que sin duda alguna supo aprovechar al máximo las cualidades de un jugador polifuncional que rinde tanto de volante mixto como de segundo punta, así que de todas maneras el hincha espera que siga por este camino.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

3 goles y 4 asistencias registró Jairo Vélez en el Torneo Apertura 2026 .

registró en el . Franco Navarro Mandayo detalló en L1 MAX las negociaciones por Jairo Vélez en diciembre.

detalló en L1 MAX las negociaciones por Jairo Vélez en diciembre. 1.462 minutos jugó Jairo Vélez en 18 partidos oficiales dirigidos por Pablo Guede.