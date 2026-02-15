Es tendencia:
Pablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti y si piensa renunciar luego de fracaso

Alianza Lima está en una crisis de resultados. Por eso, la polémica entre Pablo Guede y Federico Girotti, se llevan las miradas del fanático.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Pablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti en Trujillo.
© Composición BOLAVIPPablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti en Trujillo.

El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, rompió el silencio tras su llegada al aeropuerto luego del tenso empate ante Alianza Atlético en el Mansiche. El estratega argentino no esquivó las preguntas sobre su fuerte cruce con el delantero Federico Girotti.

La pelea entre Federico Girotti y Pablo Guede

Guede minimizó el incidente ocurrido en pleno partido, asegurando que su estilo de dirección es horizontal y efervescente con todo el plantel. “Como le grité a Girotti le grito a todos porque es mi forma de entrenar”, sentenció con firmeza ante la prensa.

Sobre los rumores de una posible salida tras los últimos cuestionamientos, el técnico descartó cualquier intención de dar un paso al costado. El estratega se mostró convencido de su metodología y del respaldo que siente por parte del grupo de jugadores blanquiazules.

“Estoy seguro de lo que hago y creo que no estamos mal”, afirmó el DT para calmar las aguas sobre una supuesta crisis interna. Para Guede, el rendimiento numérico reciente respalda su proceso en el banquillo del club de La Victoria.

Imagen
Pablo Guede habló también en conferencia de prensa. (Foto: X).

Pablo Guede no piensa en renunciar

El entrenador resaltó que, a pesar de las críticas por el juego, han logrado sumar 7 puntos de los últimos 9 en disputa. Esta estadística es, para el comando técnico, una señal de que el equipo sigue en la pelea por los primeros puestos.

Respecto al malestar de la hinchada íntima, Guede admitió que existe una exigencia alta, pero pidió enfoque en la meta final del año. “Entiendo a los hinchas, pero creo que el objetivo es salir campeón”, subrayó el argentino con determinación.

Alianza Lima está en evolución

El estratega considera que los resultados negativos aislados no deben desviar la atención del plan principal establecido a inicios de temporada. Para él, la prioridad absoluta es levantar el trofeo nacional y romper la racha de partidos sin convencer plenamente.

Bajo todo lo explicado, Pablo Guede abandonó el aeropuerto reafirmando que su temperamento es parte de la identidad que busca imprimir en Alianza Lima. El técnico buscará revertir la imagen del equipo en la próxima jornada del torneo local.

Imagen
Pablo Guede siempre es cercano a sus futbolistas. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Pablo Guede justificó sus gritos a Federico Girotti como su forma natural de entrenar.
  • El técnico descartó renunciar tras sumar 7 puntos de los últimos 9 disputados.
  • El estratega de Alianza Lima aseguró en el aeropuerto que el objetivo es salir campeón.
