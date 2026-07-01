Tras su accidentado paso por FC Cajamarca, Pablo Lavandeira ya tiene nuevo club confirmado para el Torneo Clausura 2026.

Pablo Lavandeira ya tiene nuevo equipo para el Torneo Clausura 2026. Luego de finalizar su vínculo con FC Cajamarca tras el cierre del Torneo Apertura, el volante quedó como agente libre y rápidamente alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Atlético Grau.

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Durante varios días se especuló con un posible regreso a Alianza Lima e incluso con un interés de Sporting Cristal. Sin embargo, ninguna de esas opciones prosperó y finalmente el mediocampista continuará su carrera en el conjunto piurano.

Atlético Grau no perdió tiempo y oficializó la incorporación de Lavandeira mediante sus redes sociales, donde publicó las imágenes de su presentación, la firma del contrato y las primeras fotografías del futbolista entrenando con sus nuevos compañeros.

La respuesta del experimentado volante Pablo Lavandeira no tardó en llegar y dejó un mensaje que ilusionó a los hinchas del ‘Patrimonio de Piura’ puesto que demostró compromiso, vínculo y predisposición absoluta.

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Pablo Lavandeira firmó por Atlético Grau a sus 36 años. (Foto: Atlético Grau)

El gesto de Pablo Lavandeira tras ser anunciado por Atlético Grau

Después del anuncio oficial, Pablo Lavandeira reaccionó a las publicaciones realizadas por Atlético Grau y compartió las imágenes de su presentación en su cuenta oficial de Instagram, dejando en evidencia su entusiasmo por este nuevo desafío profesional.

El gesto fue interpretado como una muestra de compromiso con el club piurano, dejando atrás los rumores que lo vinculaban con Alianza Lima y Sporting Cristal. Finalmente, el volante iniciará una nueva etapa en Atlético Grau con el objetivo de convertirse en una de las piezas importantes del equipo durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

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Pablo Lavandeira ganó el Torneo Clausura 2022 y el Torneo Apertura 2023 con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Los números de Pablo Lavandeira con Alianza Lima

Pablo Lavandeira tiene los siguientes números con Alianza Lima: 15 goles y 15 asistencias en un total de 77 partidos. Además ganó el Torneo Clausura 2022, el Apertura 2023 y campeón nacional de la Liga 1 el 2022.

¿Cuánto dinero vale actualmente Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira vale 100 mil euros a sus actuales 36 años, confirmó el medio deportivo Transfermarkt.

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Datos claves

El futbolista Pablo Lavandeira fichó oficialmente como nuevo jugador del club Atlético Grau.

El mediocampista uruguayo-peruano llegó como agente libre tras finalizar su vínculo con FC Cajamarca.

El volante firmó contrato con el equipo piurano para disputar el Torneo Clausura 2026.