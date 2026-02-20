El técnico argentino Pablo Guede se juega más que tres puntos este viernes 20 de febrero, cuando Alianza Lima reciba a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. El estratega blanquiazul llega con fuerte presión tras los últimos resultados y su continuidad podría quedar seriamente comprometida si no consigue un triunfo en Matute.

En el arco estará Alejandro Duarte, mientras que la zaga central será conformada por Renzo Garcés y Mateo Antoni. Por derecha irá Luis Advíncula, pero la gran sorpresa aparece por el sector izquierdo con la inclusión de Marco Huamán como lateral, una apuesta que ha despertado cuestionamientos.

El mediocampo también presenta movimientos llamativos. La primera línea estará integrada por Esteban Pavez junto a Alan Cantero, quien naturalmente se desempeña como extremo, pero en esta ocasión sería utilizado como volante de mixto, una variante que podría afectar el equilibrio del equipo.

Más adelante, el frente ofensivo lo conforman Eryc Castillo y Jairo Vélez como hombres de generación, dejando en punta a la dupla experimentada de Paolo Guerrero y Luis Ramos, con la misión de concretar las ocasiones que se generen.

Así anunció Alianza Lima su partido ante Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

La probable alineación titular de Alianza Lima vs. Sport Boys

El técnico argentino Pablo Guede prepara el siguiente once para Alianza Lima vs. Sport Boys: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Cantero, Eryc Castillo, Vélez; Guerrero y Ramos.

En ese contexto, el once que prepara el entrenador ha generado dudas y críticas en la previa. La principal preocupación pasa por varias decisiones posicionales que, sobre el papel, podrían desbalancear al equipo en un partido clave para el futuro inmediato del club.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sport Boys este viernes 20 de febrero desde las 8:00 PM en partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. También puedes seguir el cotejo gratis y online por el celular e internet en Bolavip Perú.

Datos claves

Pablo Guede se juega su continuidad este 20 de febrero ante Sport Boys.

La alineación incluye a Paolo Guerrero y Luis Ramos como dupla de ataque titular.

