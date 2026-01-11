Paolo Guerrero hizo inesperada revelación a ESPN tras declaraciones de Pablo Guede: “Llegó…”

Paolo Guerrero tuvo participación en el encuentro de Alianza Lima frente a Independiente por la Serie Río de la Plata. El delantero nacional estuvo en cancha durante todo el primer tiempo, para la sorpresa de los aficionados, y luego fue reemplazado en la segunda mitad.

Finalizado el partido, el ‘Depredador’ conversó con las cámaras de ESPN y se mostró bastante sorprendido al escuchar los comentarios de Pablo Guede sobre su futuro.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre Paolo Guerrero?

Pablo Guede se pronunció previo al duelo entre Alianza Lima e Independiente y explicó por qué tomó la decisión de unirse al club de La Victoria para la temporada 2026.

Además de resaltar la importancia de llegar a un equipo tan grande y representativo, reveló que tenia conocimiento que sería el último año de Paolo Guerrero como futbolista profesional, motivo por el cual, decidió asumir la dirección técnica antes de su retiro.

“¿Qué me sedujo llegar a Alianza Lima? El objetivo fue muy claro desde el primer momento que me llamaron. A esto se suma que es el último año de Paolo, que se quiere retirar campeón. Y creo que es un desafío súper ilusionante“, expresó Guede para las cámaras de ESPN.

Paolo Guerrero confirmó retiro

Tras el encuentro, Paolo Guerrero fue abordado por la prensa argentina y compartió sus impresiones sobre el partido. Al mismo tiempo, se enteró de que Pablo Guede había confirmado su retiro en Alianza Lima para 2026, y el delantero no dudó en ratificarlo públicamente a nivel internacional.

“¿Es mi último año? Sí, seguro. Confirmado, sí. ¿La mochila que se cargó el técnico con salir campeón? Creo que el ‘profe’ llegó con toda esa ilusión, los compañeros también. Así que todos estamos muy metidos para sacar esto adelante, hacer una buena pretemporada que nos va a ayudar en el transcurso del año”, señaló.

