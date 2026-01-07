A nada de ser anunciado: los mensajes de bienvenida que Pedro Aquino y Carlos Zambrano le dieron a Luis Advíncula

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima y solo queda esperar la oficialización por parte de la institución. Luego de desvincularse de Boca Juniors, las informaciones aseguran que el acuerdo está totalmente cerrado y que incluso el defensor se sumará a la pretemporada del plantel que está en Uruguay. Ante dicha situación es que jugadores como Carlos Zambrano y Pedro Aquino le dieron la bienvenida.

Sabiendo que el arribo de Luis Advíncula a Alianza Lima era un tema que se manejaba desde hace varios meses, hoy es una realidad. “No sé todavía, estoy hablando con él. Sinceramente, sí es un gran refuerzo. Ya lo esperamos en Uruguay entonces”; comentó Carlos Zambrano en la previa del vuelo del plantel blanquiazul al Río de la Plata para continuar con las sesiones de pretemporada.

De esta misma forma, Pedro Aquino manifestó lo siguiente: “Sí, claro que lo conozco a ‘Lucho’. Es un buen amigo mío y creo yo que encajaría muy bien aquí. Hablo siempre con él. Me gustaría tenerlo aquí, claro que sí. Somos veintitantos jugadores y creo que todos estamos aptos para complacer ahí a Advíncula”. Es así que el ‘Rayo’ es esperado con los brazos abiertos en Alianza Lima.

Pedro Aquino y Carlos Zambrano ya saben lo que es compartir vestuario con Luis Advíncula

Además de haber jugado juntos por varios años en la Selección Peruana, Pedro Aquino y Carlos Zambrano saben perfectamente lo que es estar al lado de Luis Advíncula en la interna de un club. Con el volante vistieron la camiseta de Lobos BUAP de la Liga MX y con el defensor central supieron competir en Boca Juniors, siendo una de las duplas peruanas que en su momento generaron expectativa.

Fuente: El Comercio Perú.

Fuente: Boca Juniors.

Ahora el camino de la vida y del fútbol los volvería a encontrar en Alianza Lima pensando en la temporada 2026. Lo que tanto se especulaba en el pasado, respecto a las intenciones del ‘Rayo’ de jugar realmente en el barrio de Matute, se harán realidad y tan solo queda esperar el anuncio oficial por parte de la institución a través de las redes sociales para finiquitar con su regreso a la Liga 1.

Lo que se le viene a Luis Advíncula con Alianza Lima

Teniendo en cuenta la información de que Luis Advíncula se sumaría a los planes de Pablo Guede en Uruguay para continuar con los trabajos de pretemporada, Luis Advíncula podría ser tomado en cuenta para la Serie Río de la Plata 2026, torneo que será transmitido en exclusivo por ‘Disney+‘ y en donde los blanquiazules se alistan para enfrentar a Independiente de Avellaneda, Club Atlético Unión y Colo Colo.

