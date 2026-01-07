Alianza Lima perderá un jugador trascendental y por eso buscará aprovechar el séptimo cupo de extranjero

La reciente modificación en el reglamento de la Liga 1 2026 ha caído como un anillo al dedo en las oficinas de Matute. La aprobación del séptimo cupo de extranjeros en cancha permite a los clubes replantear sus plantillas de cara a una temporada que será extremadamente exigente.

Pablo Guede debe aprovechar el extranjero extra

En Alianza Lima, la planificación deportiva ha dado un giro estratégico tras conocerse que podrían perder a una pieza clave en el corto plazo. El comando técnico liderado por Pablo Guede ya analiza cómo utilizar esta plaza adicional para no quedar descompensados en plena competencia.

Pablo Guede encargado de la planificación deportiva. (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

La gran preocupación en el entorno íntimo es la situación de Pedro Aquino. El volante de la selección peruana, quien es el eje del mediocampo blanquiazul, tiene un contrato que vence en junio de este año, lo que genera una incertidumbre lógica sobre su continuidad para el Torneo Clausura.

Recomendación importante para Alianza Lima

Ante este panorama, especialistas como la periodista Fernanda Huapaya han señalado la urgencia de anticiparse al mercado. La recomendación es clara: Alianza Lima debería utilizar el séptimo cupo para fichar a un volante central de jerarquía que pueda tomar el relevo de Aquino si este decide no renovar.

ver también Golpe inesperado en Universitario: Mientras esperan noticias de Sekou Gassama, pierden definitivamente a Michael Hoyos

Contar con un refuerzo en esa zona desde ahora permitiría una adaptación progresiva al sistema de juego de Guede. El estratega argentino es conocido por su intensidad, y tener un “6” extranjero listo para asumir el puesto evitaría que el equipo sufra un bajón futbolístico a mitad de año.

Publicidad

Publicidad

Una posible contratación para Alianza Lima

El mercado internacional ofrece opciones que Alianza ahora puede mirar con mayor libertad gracias a la nueva norma. Ya no se trata solo de traer un jugador para rellenar el plantel, sino de asegurar la columna vertebral del equipo ante una salida inminente que dejaría un vacío difícil de llenar con el mercado local.

Alianza Lima depende de los Navarro a nivel dirección deportiva. (Foto: X).

Además, la llegada de un nuevo extranjero en esa posición otorgaría a Guede la posibilidad de variantes tácticas interesantes. El técnico podría incluso utilizar a ambos jugadores en partidos de alta intensidad o en la Copa Libertadores, donde el despliegue físico en el mediocampo suele marcar la diferencia.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, la dirigencia íntima tiene la última palabra sobre cómo ejecutar esta inversión económica. Lo cierto es que la prioridad parece estar en la zona de contención, asegurando que el equipo mantenga su solidez defensiva sin importar lo que suceda con el futuro contractual de sus figuras actuales.

DATOS CLAVES

Alianza Lima utilizará el nuevo séptimo cupo de extranjeros permitidos en la Liga 1 2026.

El volante Pedro Aquino finaliza su contrato con el club blanquiazul en junio de 2026.

El técnico Pablo Guede busca un volante central extranjero ante la posible salida de Aquino.

Publicidad