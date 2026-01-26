El cuarto integrante de Alianza Lima que habría sido partícipe del supuesto abuso sexual en Uruguay

El caso que estremece al entorno de Alianza Lima ha dado un vuelco inesperado tras las recientes revelaciones de Phillip Butters en Combutters. El periodista afirmó que existiría un cuarto implicado en los hechos ocurridos en Montevideo, sumándose a la lista de señalados por la presunta víctima argentina.

Un posible nuevo culpable dentro de Alianza Lima

Según la información difundida, Carlos Zambrano habría intentado persuadir inicialmente a Luis Advíncula para que bajara a la habitación donde se consumía alcohol. Tras la firme negativa del lateral del cuadro íntimo, quien decidió no participar, el jugador que finalmente se habría sumado al grupo fue Pedro Aquino.

La implicación de Aquino cambiaría drásticamente el curso de las investigaciones, ya que Butters asegura que existe un video que registra su presencia en el cuarto. Este material audiovisual sería la prueba reina para que la justicia uruguaya y argentina determinen el grado de participación de cada futbolista involucrado.

Hasta el momento, la denuncia formal incluía a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes ya fueron separados de manera indefinida por la directiva blanquiazul. La aparición del nombre de Aquino añade una presión sin precedentes sobre el club, que debe decidir si amplía sus medidas disciplinarias.

Pedro Aquino sería uno de los responsables en Alianza Lima. (Foto: X).

El impacto reputacional para Alianza Lima es crítico, ya que el escándalo no solo afecta lo deportivo, sino que pone en riesgo sus acuerdos comerciales más importantes. La hinchada exige transparencia total mientras los patrocinadores evalúan la continuidad de sus vínculos con la institución tras estos actos de indisciplina.

De confirmarse la validez de los videos, los implicados enfrentarían consecuencias legales severas que podrían truncar sus carreras profesionales de forma definitiva. El fútbol peruano se mantiene en vilo a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la fiscalía y los representantes de los jugadores.

¿Dónde se habría dado el acto denunciado?

Los incidentes presuntamente ocurrieron la noche del 18 de enero de 2026 en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, en medio de la pretemporada del club. La mujer que presentó la denuncia entregó sus vestimentas a las autoridades argentinas para que se realicen pericias de ADN. El objetivo de estas pruebas es confirmar el contacto físico con los individuos acusados.

¿Cuándo habría sucedido el hecho denunciado?

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados de forma indefinida del equipo de Alianza Lima. La decisión se tomó después de un presunto incidente ocurrido en la madrugada del 19 de enero de 2026, tras un partido amistoso contra Colo Colo en la “Serie Río de la Plata”. Apenas se conoció la noticia, el director técnico Pablo Guede los había apartado del entrenamiento antes de que el club oficializara su separación.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña los principales señalados. (Foto: X).

