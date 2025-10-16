Pedro García le envió sorpresivo mensaje a Luis Advíncula tras posible llegada a Alianza Lima: “Para mí…”

Luis Advíncula se ha consolidado como uno de los nombres más representativos del fútbol peruano, gracias a su destacado nivel que lo llevó a brillar en el extranjero. Tras dejar una huella importante en Boca Juniors y representar al país con orgullo, el lateral estaría evaluando nuevos desafíos en su carrera, y no se descarta un posible retorno al fútbol local.

Aunque Alianza Lima ha sido mencionado como una opción, también ha surgido especulación sobre un posible interés por parte de otro club de la Liga 1.

La posible llegada de ‘El Rayo’ a La Victoria ha generado expectativa entre los hinchas, especialmente por el alto costo que implicaría su fichaje. Mientras el club ‘íntimo’ ya empieza a planificar la temporada 2026, su nombre suena con fuerza.

Pedro García sobre llegada de Luis Advíncula a equipo de Liga 1

Para que Luis Advíncula llegue a Alianza Lima, primero debe considerarse su situación con Boca Juniors. El lateral, de 35 años, tiene contrato hasta finales de 2026, por lo que una salida anticipada implicaría una compensación económica para el club argentino. No obstante, una cesión en calidad de préstamo también estaría sobre la mesa como una opción.

Ante este escenario, Pedro García se pronunció en el programa ‘Doble Punta’ sobre la posible llegada de Advíncula al elenco ‘blanquiazul’. “Yo no pagaría la cláusula de un millón y medio de dólares. No se trata solo de la diferencia entre lo que vendiste y lo que comprarías, sino de evaluar si realmente es necesario”, expresó el periodista.

El comunicador también señaló que, además de Alianza, Advíncula encajaría perfectamente en otros clubes del fútbol peruano, como Sporting Cristal, donde ya jugó entre 2010 y 2012.

“Advíncula le caería bien a cualquier equipo del país. En la ‘U’ competiría con Polo, pero en Cristal jugaría sin entrenar. Sin duda, elevaría el nivel del equipo, lo mismo que en Alianza Lima”, sentenció.

Los números de Luis Advíncula

En lo que va de la temporada 2025, Luis Advíncula ha disputado un total de 22 partidos, registrando solo un gol y una asistencia. Su rendimiento actual está lejos del nivel que mostró en años anteriores, motivo por el cual, estaría en busca de nuevos aires.

