Alianza Lima rompe el silencio sobre Luis Advíncula y Boca Juniors: la decisión que nadie esperaba

Un capítulo más se escribe en la novela de Luis Advíncula a Alianza Lima. Llegando versiones tanto de Perú como de Argentina, ahora se conoció la postura oficial del equipo íntimo y qué es lo que piensa sobre el lateral de Boca Juniors.

Consciente que tiene que reforzarse para la temporada 2026, Alianza Lima empieza a debatir qué jugadores deben seguir y quiénes deben irse. En ese punto, para que Luis Advíncula pueda llegar, antes tiene que salir Guillermo Enrique.

Y la última información sobre Alianza Lima es que el equipo íntimo no iría por el fichaje de Luis Advíncula. Es más, el periodista Germán García Grova expresó que no hay nada entre ninguna de las partes.

“Alianza Lima desmiente estar negociando por Luis Advíncula. Desde el club niegan el interés por el lateral derecho de Boca Juniors. Están muy conformes con Guillermo Enrique y pretenden que continúe en 2026”, expresó el periodista argentino Germán García Grova.

Advíncula entrenando con Boca. (Foto: Getty Images)

¿Alianza Lima fichará a Luis Advíncula?

Alianza Lima tomó la decisión oficial de no fichar a Luis Advíncula y no comprarlo desde Boca Juniors. Ese es el tema ahora mismo en La Victoria. Es más, el equipo íntimo busca renovar a Guillermo Enrique.

Si bien Guillermo Enrique ha tenido una temporada con altas y bajas en Alianza Lima, en el cuadro íntimo están seguros de sus capacidades y por eso verán la forma de renovarle su contrato por una temporada más.

Luis Advíncula durante un partido con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 100 mil dólares mensuales en Boca Juniors, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 1.2 millones de dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato en Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato en Boca Juniors hasta diciembre del 2026. Llegando en julio del 2021, el lateral derecho tiene cuatro títulos con los ‘Xeneizes’.

