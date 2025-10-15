Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el Exterior

Mientras Alianza Lima descartó a Luis Advíncula, esto hizo Sporting Cristal por Bolt

Se conoció más sobre el futuro de Luis Advíncula para la temporada 2026. Tras el no de Alianza Lima, ¿qué pasa con Sporting Cristal?

Por Bruno Castro

Luis Advíncula con camiseta de Luis Advíncula.
© GettyLuis Advíncula con camiseta de Luis Advíncula.

Uno de los jugadores que se ha hablado mucho en los últimos días es Luis Advíncula, quien está siendo vinculado a equipos de la Liga 1. En el cuadro de Boca Juniors no está teniendo la oportunidad de jugar mucho y su nivel está en bajada, por lo que todo indica que su vuelta al fútbol peruano está más cerca de lo esperado.

Publicidad

Su nombre estuvo muy relacionado a Alianza Lima y se conoció que habrían estado hablando con ‘Bolt’ a espaldas del cuadro ‘xeneize’. No obstante, esto terminó siendo descartado por el mismo club, así lo dio a conocer Germán García en sus redes sociales. Guillermo Enrique al parecer continuará en ‘Tienda Blanquiazul’ para el próximo año.

Con la confirmación que en La Victoria no quieren a Luis Advíncula, se esperaría una respuesta de Sporting Cristal, que podría aprovechar para fichar al lateral derecho. El club está necesitando un jugador en esa posición, por lo que terminaría siendo importante en el plantel para el 2026.

Publicidad

¿Qué hizo Sporting Cristal por Luis Advíncula?

En Sporting Cristal en este momento están pensando en terminar el Torneo Clausura de la mejor forma. Esto con el fin de llegar a la próxima Copa Libertadores, pero no está en sus planes en este momento ver algún jugador para la siguiente temporada.

El periodista Jean Martín Dueñas pudo dar a conocer que por parte del cuadro del Rímac no ha habido acercamiento en este momento por Advíncula. Más bien, las consultas que se hicieron a Boca fue a inicio de año, después no se ha hecho nada más para poder tener al defensor en el plantel del próximo año.

Publicidad

De igual forma, es posible que al final de la temporada se pueda conocer más sobre el futuro de Advíncula. Por lo pronto no hay nada concreto y solo rumores que se van presentando. La poca actividad que viene teniendo en el elenco ‘Xeneize’ es posible que contribuya para que piense en nuevos aires.

El año de Luis Advíncula en Boca Juniors

Este no ha sido el mejor año para Luis Advíncula, que comenzó teniendo buena cantidad de minutos en el primer torneo del año. Pero conforme pasaron los partidos terminó perdiendo piso en el once titular y ahora tiene que ver los juegos desde el banco de suplentes.

Han sido 5 los torneos que ha disputado ‘Bolt’ este 2025, pero tan solo tiene 22 partidos en su espalda, con 1 gol y 1 asistencia en 1437 minutos. Dejando en claro que es un jugador que ha perdido protagonismo.

Publicidad
“Perdimos”: La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys

ver también

“Perdimos”: La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

ver también

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza rompe el silencio sobre Advíncula y Boca
Alianza Lima

Alianza rompe el silencio sobre Advíncula y Boca

Boca Juniors ante la oferta de Alianza Lima por Luis Advíncula confirma su futuro
Peruanos en el exterior

Boca Juniors ante la oferta de Alianza Lima por Luis Advíncula confirma su futuro

La verdad detrás de la posible llegada de Advíncula a Alianza
Liga 1

La verdad detrás de la posible llegada de Advíncula a Alianza

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa
Peruanos en el exterior

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo