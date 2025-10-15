Mientras Alianza Lima descartó a Luis Advíncula, esto hizo Sporting Cristal por Bolt

Uno de los jugadores que se ha hablado mucho en los últimos días es Luis Advíncula, quien está siendo vinculado a equipos de la Liga 1. En el cuadro de Boca Juniors no está teniendo la oportunidad de jugar mucho y su nivel está en bajada, por lo que todo indica que su vuelta al fútbol peruano está más cerca de lo esperado.

Publicidad

Publicidad

Su nombre estuvo muy relacionado a Alianza Lima y se conoció que habrían estado hablando con ‘Bolt’ a espaldas del cuadro ‘xeneize’. No obstante, esto terminó siendo descartado por el mismo club, así lo dio a conocer Germán García en sus redes sociales. Guillermo Enrique al parecer continuará en ‘Tienda Blanquiazul’ para el próximo año.

Con la confirmación que en La Victoria no quieren a Luis Advíncula, se esperaría una respuesta de Sporting Cristal, que podría aprovechar para fichar al lateral derecho. El club está necesitando un jugador en esa posición, por lo que terminaría siendo importante en el plantel para el 2026.

Publicidad

Publicidad

¿Qué hizo Sporting Cristal por Luis Advíncula?

En Sporting Cristal en este momento están pensando en terminar el Torneo Clausura de la mejor forma. Esto con el fin de llegar a la próxima Copa Libertadores, pero no está en sus planes en este momento ver algún jugador para la siguiente temporada.

El periodista Jean Martín Dueñas pudo dar a conocer que por parte del cuadro del Rímac no ha habido acercamiento en este momento por Advíncula. Más bien, las consultas que se hicieron a Boca fue a inicio de año, después no se ha hecho nada más para poder tener al defensor en el plantel del próximo año.

Publicidad

Publicidad

De igual forma, es posible que al final de la temporada se pueda conocer más sobre el futuro de Advíncula. Por lo pronto no hay nada concreto y solo rumores que se van presentando. La poca actividad que viene teniendo en el elenco ‘Xeneize’ es posible que contribuya para que piense en nuevos aires.

El año de Luis Advíncula en Boca Juniors

Este no ha sido el mejor año para Luis Advíncula, que comenzó teniendo buena cantidad de minutos en el primer torneo del año. Pero conforme pasaron los partidos terminó perdiendo piso en el once titular y ahora tiene que ver los juegos desde el banco de suplentes.

Han sido 5 los torneos que ha disputado ‘Bolt’ este 2025, pero tan solo tiene 22 partidos en su espalda, con 1 gol y 1 asistencia en 1437 minutos. Dejando en claro que es un jugador que ha perdido protagonismo.

Publicidad

Publicidad

ver también “Perdimos”: La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys